ZVĚŘINA: Česko 10.0 aneb Z náhrady rodných čísel se rýsuje úkol století

Technologický pokrok je prý určitým ukazatelem vyspělosti společnosti, obklopují nás hesla i loga, která mají přivtělením číslice hlásat pokročilost, takže máme internet 2.0, Milion chvilek 3.0 i průmysl 4.0. To všechno je nám však houby platné, pokud dojde na praktické aplikování novot, třeba nahrazení rodných čísel anonymním identifikátorem.

Sněmovna a Senát schválily už v roce 2010 zákon, podle kterého mělo být nahrazeno rodné číslo bezvýznamovým identifikátorem. Od roku 2017 už jsme si měli poroučet, jestli vůbec chceme mít rodné číslo či adresu trvalého bydliště na občanském průkazu uvedeny. Na občankách vydávaných od letoška už neměla být rodná čísla vůbec. Jenže v říjnu 2018 zjistilo ministerstvo, že „nejsou některé orgány veřejné moci dosud připraveny a tato skutečnost by měla negativní dopad na výkon veřejné správy v některých jejích oblastech“. Po desetiletém „šturmování“ úřadů odložila loni vláda platnost zákona do roku 2022. Přeloženo do lidské řeči, po deseti letech přípravy hrozí, že by se náš tolik vyspělý stát zhroutil poté, co by byla rodná čísla nahrazena čísly jinými.



To je dost pochmurná skutečnost a evokuje zlý vtip, který praví, že na to, abychom na silnicích přešli z levostranného provozu na pravostranný, jsme v roce 1939 potřebovali německou okupační armádu. Ovšem na druhé straně se člověk nevyhne otázce, jak bylo vůbec možné zavést rodná čísla v roce 1946, vždyť tehdy neměli počítače ani internet.

Na druhé straně představa státu, který nahradí sled číslic, jenž každému stačil pro celý život (rodné číslo), nově dvěma identifikátory, leckomu otvírá kudlu v kapse. Rodná čísla fungují a jsou si je schopni zapamatovat všichni, a když se většiny obyvatel zeptáte, nebudou proti nim reptat. Nyní jim politici a úředníci servírují neodolatelnou nabídku – místo jednoho čísla si budete muset zapamatovat dvě. Proč je to lepší, chápou jen na vnitru. A diví se ještě někdo, že Česko je zemí, kde tak neradi zavádějí novoty?