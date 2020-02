ZVĚŘINA: Rekord nade vše. Propagátoři větrníků škodí své věci

Podle některých médií si orkán Sabine připsal i pozitiva – konkrétně rekordní výkon větrných elektráren. Je to prosté, hodně foukalo a tak větrníky vyrobily rekordní množství elektřiny. Při stále se rozšiřujících kapacitách větrných elektráren je přirozené, že při každém velkém větru může padnout rekord.

Chápeme milovníky tohoto druhu výroby energie, ale neměli by to přehánět, vypadají totiž nakonec jako socialističtí propagandisté, pro ty byly také rekordy a kilowatthodiny vším a lidé ničím.

Co si počít s „dobrou zprávou“, že v neděli ráno pokryly větrné elektrárny 56 procent britské poptávky po elektrické energii. Asi ano, ale kolik set tisíc domácností bylo v okamžiku tohoto „rekordu“ bez proudu, to už propagandisté neříkají. Také o tom, jak během podobných poryvů větru stoupá riziko přetížení sítě a blackoutu celých oblastí, propaganda taktně mlčí. O výkyvech v cenách elektřiny nemluvě. Pro propagaci „větrníků“ se rekordy hodí, ale na druhé straně, když jsou tu mrtví, není zrovna taktní nad celou událostí jásat. Připomíná to poměrně zvrácenou „logiku“: Shořel vám dům? Berte to z té lepší stránky, alespoň jste se pořádně ohřál.

Tenhle způsob mediální prezentace ukazuje, jak propadáme partikularismu – každý hájí jen svůj pohled na svět a na zbytek kašle. Jenže realita je pestrá a odhaluje nám naši krátkozrakost. A tak v pondělí jedna žákyně nemohla dojet do školy, protože rodinný elektromobil byl elektricky zamknutý v garáži rodinného domu ve městě bez proudu. Další nešťastník v jiném městě se chystal na výpadek vyzrát naftovým generátorem, zapomněl ale na to, že i čerpací stanice potřebuje k načepování nafty elektřinu a během výpadku si ji tedy nekoupí.

Nehledejme v živelních pohromách „štěstí“ ani sebepotvrzování ve vlastních bludech, přemýšlejme o tom, jak v podobných situacích lépe ochránit své životy, zdraví a majetek. Stejně se ukážou přírodní síly nevyzpytatelnější. Přestaňme si myslet, že poručíme větru a dešti.