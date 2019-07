ZVĚŘINA: Fakes for Future. Jak i seriózní média propadají aktivismu

Dezinformační servery placené z Ruska zamořují veřejný prostor falešnými zprávami, tedy tzv. fake news. Takový je obecně sdílený a „oficiální“ narativ. Jenže to není celá pravda, též seriozní média ztrácejí důvěru veřejnosti – i protože rezignovala na profesionalitu a propadla aktivismu.

Pěkný případ nám poskytl server Aktuálně.

Druhého července informoval o studentce pražské základní školy Anně Mezgerové, která měla dostat třídní důtku za svou aktivitu v hnutí Fridays for Future. Server vycházel z toho, co zaznělo na kulatém stolu pořádaném neziskovkou EDUin 19. června s mottem: Důtka za klima? Kromě tvrzení žákyně žádný jiný důkaz o důtce server nepřinesl.

Co naopak přinesl, je odsudek školy z úst náměstkyně ministra školství Dany Prudíkové, která řekla: „Nemyslím si, že takhle by vzdělávání ve škole o čemkoli mělo vypadat. Myslím si, že podstatou vzdělávání je kritické myšlení, studenti by měli vyjadřovat své postoje, měli by navzájem konfrontovat své názory, a to nejen s pedagogickým sborem, ale i mezi sebou.“

Nedáme se. Pražští studenti stávkují za klima. Stávkující studenti v Praze.

Autor zprávy jaksi zapomněl podotknout, že tohle vyjádření nezaznělo na dotaz zpravodajů ani jako bezprostřední reakce na slova studentky Mezgerové, ale je vytržené z kontextu kulatého stolu EDUin. A paní náměstkyně rozhodně na besedě nevyjadřovala takový paušální odsudek směrem k učitelům. Ostatně, každý se může přesvědčit: celá dvouhodinová beseda je k vidění na YouTube.

O den později Aktuálně přineslo korigovanou zprávu, kde se již čtenář dovídá, že studentka už nějaké důtky nasbírala, ale ještě dříve, než klimatické stávky začaly. Ovšem je to zase jen tvrzení, protože serveru se podařilo kontaktovat jen hospodářku školy, nikoli třídní učitelku či ředitele.

Což není nijak divné, začaly prázdniny. Slečna už se k věci nechce vyjadřovat a říká, že své tvrzení nemůže dokázat, důtku neukáže, protože ji prý nemá. To je ovšem krajně podezřelé, protože škola vždy důtku musí poslat rodičům písemně. Takže po dvou „zprávách“ postavených na pohoršení stále nevíme, jaký je faktický stav věci.

Každý, kdo si dal tu práci a podíval se na dvouhodinový záznam kulatého stolu, získá několik poznatků. Za prvé slečna Mezgerová zle pomlouvá svou školu a okupovala si pro sebe značnou část času určeného k debatě. Za druhé studentka působí velice sebestředně, urazila se totiž i po jedné odpovědi ministra Richarda Brabce.

Co z příhody vyplývá? Vypadá to jako lapálie prázdninového provozu, ale ve skutečnosti to ilustruje manipulativnost tzv. seriózního zpravodajství. I „protiruská“ média prefabrikují zprávy, které se hodí do „pokrokového“ narativu, a na „zprávy“ tohoto typu uplatňují úplně jiná kritéria než na tvrzení například Tomia Okamury. Není tedy divu, že prestiž médií klesá. Ještě jedna věc bude zajímavá: jak se ke kauze postaví elf Bob Kartous z EDUinu, přední tuzemský bojovník proti fake news, a jak zhodnotí zpravodajství „pokrokových“ médií, které EDUin poškodilo.