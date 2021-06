ZVĚŘINA: Krušný restart. Našim hospodám probírka až tak neuškodí

Předběžné odhady jsou optimistické, v Česku by covidovou krizi nemuselo přežít zhruba deset procent hospod. To není zlé, jeden by řekl, že zejména v Praze by neškodilo, kdyby „úmrtnost“ byla daleko vyšší.

Starý test či rádoby čestné prohlášení. Záchyt neposlušných hostů v hospodách je nízký, vše se řeší domluvou Struktura pohostinských služeb byla totiž systematicky budována tak, aby se v centru hlavního města průměrný tuzemec cítil jako nevítaný host. Restaurace byly zařízené na to, aby jim cestovka před vchodem vyklopila autobus zahraničních turistů a oni je za pár hodin oholili hodně na krátko. Takových hospod není škoda a litovat jejich majitele se nepatří. Mnohým z nás vrtalo vždy hlavou, jak je možné, že třeba v sousedním Německu jsou hospody a restaurace orientované na domácí klientelu. Ne, že by tam třeba v centru měst nebylo dráž než na periferii a třeba při nějakém festivalu se neobjevila přirážka, ale nikdy jste tam neměli tak neodbytný dojem, že „poskytovatel služby“ se nepokrytě snaží všechny zákazníky okrást. Naštěstí nejsou ani v Praze všichni hostinští zlatokopové a třeba Hospoda u Rotundy dokonce vyvolala zájem štamgastů, kteří se skládají na její dluhy. Přičemž „filozofie“ či „koncept“ téhle hospody není nijak převratný, na nic si nehraje, vypadá to tam hodně podobně jako ve většině hospod za dob reálného socialismu a slogan, kterým lákala hosty, tomu také odpovídá: Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas. Stravenky a paušál jen do restaurací, říká sdružení pro stravování Pokud se po covidu hostinští budou více ohlížet po potřebách a možnostech domácího spotřebitele, určitě se do jejich hospod vrátí. Ne-li, uslyšíme jen další pláč na téma jak je to hrozné a jak nebozí hostinští trpí. Upřimně, baštil by někdo podobnou rétoriku například nějakému pivovaru? Ani náhodou, každý na to řekne, no když vaříte patoky, tak se nedivte, že je nikdo nekupuje. Na druhé straně není situace restaurací snadná, veškerá covidová pomoc skončila, ale bez hostů a personálu se celý sektor těžko vzpamatuje. Restaurace a hospody budou patrně nuceny zdražit (a nezřídka již zdražují), projeví-li se to na kvalitě služeb, proč ne.