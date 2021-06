Starý test či rádoby čestné prohlášení. Záchyt neposlušných hostů v hospodách je nízký, vše se řeší domluvou

PRAHA Přestože krajské hygieny ztrojnásobily počet zátahů na nezbedné restaurační hosty, nachytaly méně těch, kteří neměli čím prokázat covidovou bezinfekčnost. Ukazuje to srovnání dat z prvního týdne otevřených venkovních zahrádek a prvního týdne otevření celých restauračních zařízení včetně interiéru. Nízký záchyt ale nemusí poukazovat na to, že jsou hosté zodpovědní. Sociální sítě poskytují přehršli příkladů, jak lidé mimořádné opatření obcházejí.

Nosí si třeba v tašce starý antigenní samotest, týdny a týdny tentýž, nebo si vypisují čestné prohlášení, které má se ctí společného pramálo, neboť ho provedení testem nekryje. Hygiena tak do kolonky „nesplnil“ ukládá jenom ty, kdo přišli úplně bez ničeho včetně kvalitní výmluvy.



První týden, kdy mohli hosté zamířit na zahrádky restaurací, tedy od 17. do 23. května, zkontrolovala hygiena 751 lidí a zjistila při tom 88 pochybení. „V týdnu od 31. května do 6. června bylo provedeno celkem 2191 kontrol fyzických osob v rámci provozoven poskytující stravovací služby. Bylo zjištěno 59 pochybení,“ sdělila pro Lidovky.cz Martina Čovbanová z ministerstva zdravotnictví.

V prvním týdnu se zahrádkami tak činil podíl porušení nařízení skoro dvanáct procent, v týdnu, kdy se k exteriérům přidaly interiéry, šlo o 2,7 procenta.



Žádné pokuty

Všechny poklesky se vyřešily domluvou, pokutu, byť symbolickou, nedostal nikdo. U hospod platí, že je zodpovědností a povinností hosta, nikoli provozovatele, aby měl povinnost covidové bezúhonnosti splněnou.

V České republice měla i v dobách nejtvrdších lockdownů represe měkké hrany, pokuty se neudílely nebo to bylo na dolní hraně. Takové benevolenci spílali členové vlády, ale správní orgány či uniformované oddíly se k větší přísnosti pohnout nedaly. I z toho plyne v porovnání třeba s Německem nižší disciplína v dodržování protipandemických pravidel. Na celorepublikové úrovni jsou kontroly restauračních zařízení stále velmi málo početné, třebaže z pohledu rizika infekce jde dle světových studií o to vůbec nejrizikovější prostředí. Roušky jsou sejmuté kvůli konzumaci a alkohol ruší obezřetnost i sociální odstup.

Po otevření zahrádek hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že je dvanáctiprocentním podílem porušení znepokojená, pročež se domluvila s policejním prezidiem, aby po hlídkách chodil tandem uniformy a hygienika. „Vzhledem k procentu záchytu osob, které nesplňovaly požadavky, jsme se domluvili s policejním prezidentem, že i police zintenzivní kontrolní činnost v tomto úseku a pomůže krajským hygienickým stanicím,“ uvedla Svrčinová.

Policisté s hygienou moc nechodí

Zjistit, kolik policistů se do hospodských pochůzek přidalo, však nelze, na prezidiu si o tom nevedou oddělenou statistiku. „Provádění kontrol aktuálně platných opatření je součástí běžného výkonu služby policistů, nejedná se tedy o skupinu speciálně vyčleněných policistů,“ sdělil mluvčí prezídía David Schön. „V případě, že se konkrétní krajská hygienická stanice rozhodne požádat policisty v místě o součinnost při kontrolách, tak se do kontrol zapojí aktuálně sloužící policisté,“ dovysvětlil.

Ministerstvo zdravotnictví dle svého vyjádření nemá povědomí o tom, kolikrát si hygienické stanice řekly o uniformovanou součinnost, a hlavní hygienička se odpovědi vyhnula s tím, že je třeba obrátit se na ono nevědomé ministerstvo. Pouze z vyjádření pražské hygieny lze odvozovat, že zintenzivnění spolupráce se nekoná. „Součinnost ze strany Policie České republiky je vyžadována jen zcela nezbytně, v nutném a minimálním počtu kontrol. Naprostou většinu kontrol Hygienická stanice hlavního města Prahy zajišťuje výhradně svými vlastními zaměstnanci,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí pražské hygieny Zbyněk Boublík.



Policisté i strážníci se na kontrole dodržování mimořádných opatření podílejí, vyskytují se ale především v oblasti hromadné dopravy nebo nákupních center, kde dohlížejí, jestli mají všichni zakrytá dýchadla. Ve svých statistikách ovšem neodlišují, co přesně kontrolovali, o jaké opatření se jednalo. Dovozovat lze jen z údajů, v kolika případech porušení mimořádných opatření to skončilo domluvou, a to bylo za první týden otevřených interiérů ve 826 případech. Nejvíce v Karlovarském kraji, kde strážníci domluvili 327 lidem, tam ale také provedli nejvíce kontrol. V některých krajích případy domluvy nebyly vůbec.

Do hospody, ke kadeřnici, do bazénu nebo třeba do divadla lze vstoupit, když člověk doloží, že není infekční. Jedna možnost je test – PCR, ten platí týden, tři dny antigenní z oficiálního odběrného místa nebo čestné prohlášení o jednorázovém samotestu. Vstupenku představuje taky prodělaný covid, a to po dobu půl roku po nákaze, a očkování. Stačí už první dávka, pokud od její aplikace uplynulo aspoň 22 dní.

Tam, kde se prodávají lístky, které se při vstupu kontrolují, je to na provozovateli, aby si ohlídal, že mu dovnitř nevstupuje vironosič, stejně tak, když se zákazníci odbavují po jednom: u holiče nebo na kosmetice. V hospodách, kde se hosté hrnou po skupinách, je to na nich.