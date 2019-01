ZVĚŘINA: Největší čučkaři. Klaus se Zemanem se přiznávají k selhání

Exprezident Klaus se připojil k úřadujícímu prezidentovi republiky Zemanovi v kritice práce Bezpečnostní informační služby a všech tuzemských zpravodajských služeb dohromady. Prý mají na jejich práci „prakticky shodný názor“ a exprezident připojil též větu: „Jejich materiály jsem nikdy nečetl, protože jsem nechtěl ztrácet čas bezcennými zprávami, které většinou neobsahovaly vůbec nic zajímavého, vůbec nic přínosného.“

Když pomineme, že nemůžete odsoudit něco, co jste nikdy neviděli, nečetli, nestudovali, pak nám zbývá ještě jedna podstatnější otázka. Jak vykonával Václav Klaus své politické funkce? Byl deset let prezidentem republiky, osm let premiérem, a tedy byl tím odpovědným politickým činitelem, který úkoluje tajné služby. Proč, když je výkon těchto složek tak strašlivý, za ty dlouhé roky nic neudělal, proč neinicioval jejich reformu?

Prezident Zeman je podobný případ, místo dohody napříč politickým spektrem o tom, co a jak na těchto složkách státu zlepšit, raději kudy chodí, tudy po nich plive. Oba pánové tedy nepůsobí ve prospěch České republiky, ale právě naopak, svou nečinností udržují údajně neschopnou či paralyzovanou BIS a tím naše politiky činí méně informovanými. Zlé jazyky tvrdí, že Klause i Zemana spojuje v zaťaté kritice BIS především dojemná starost o prosperitu jejich společného sponzora – v Číně angažovanou PPF Petra Kellnera. Jenže jeden si řekne, když je to tak špatné, proč raději nemlčí? Vždyť dysfunkční česká špionáž i kontrašpionáž určitě vyhovují Rusům a Číňanům. Jenže oba politici jsou fixovaní na zájem veřejnosti, takže se chovají jako čučkaři.