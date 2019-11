ZVĚŘINA: Odboráři u Chlumce. Stávka škol rozhodně veřejnost nevyburcovala

Zpackaná, nebo úspěšná? O včerejší stávku učitelů se přel ministr školství Plaga s odboráři. Přebíjeli se přitom počty protestujících škol. Zatímco ministerstvo počítalo jen ty opravdu zavřené či s omezenou výukou, odboráři připočítávali i školy, které vyučovaly bez omezení a stávku podpořily jen verbálně.

Shrnutí odboráře Františka Dobšíka je ale výmluvnější než handrkování o čísla, ministr by prý měl být znepokojen, i kdyby stávkovaly jen desítky škol. Tedy odborář mimoděk uznal, že stávka neuspěla. Pravdu měl v jediném ohledu, počet škol není pro úspěch stávky určující.

Proč se stávkuje? Nejčastěji proto, aby stávkující upozornili na nějaký velký problém, případně aby podpořili svůj požadavek. Cílem může být též informování veřejnosti a získání ji pro věc stávky. Získali odboráři českou veřejnost? Nezískali. Podařilo se jim obměkčit vládu? Ani náhodou.

Opozice se stávky pochopitelně chápe jako příležitosti oslabit vládu. Odboráře podpořil například Jiří Pospíšil nápadem, aby se zrušily slevy jízdného pro seniory a studenty a ušetřené peníze putovaly do školství. A proč ne do zdravotnictví či na sociální problémy? Protože byli učitelé zrovna po ruce. Věru ukázka, jak přemýšlí opozice systémověji než Babiš. Odboráři se mají ještě scházet s parlamentními stranami, aby je přesvědčili o své pravdě. Ale i kdyby se jim podařilo opozici získat, což není vůbec jisté, a angažovat na svou stranu též ČSSD, dostali by jen dvě procenta, která nyní dostat mohou a nemusejí, tedy by se o žádné navýšení prostředků na platy učitelů nejednalo ani náhodou.

Odboráři jsou v choulostivé situaci, narychlo svolali stávku, kterou měla podpořit polovina škol, a to se nestalo (i podle svědectví odborářů). Příště tedy bude ochota učitelů stávkovat spíš menší než větší a to zanedbáváme škody, které vznikly tím, že učitelé naštvali rodiče, kteří si museli vzít třeba dovolenou. Je věru zvláštní, jak dokážou být odboráři v boji za své zájmy nevšímaví, až asociální.