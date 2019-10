ZVĚŘINA: On-line asketové. Mladí nejsou horší ani lepší, jsou hlavně jiní

Ty mladý jsou dneska hrozný, nekouřej, nepijou a drogy jim nic neříkají, no není to úpadek? Ano, dříve narození uvyklí skuhrání, že nic není jako dřív, musejí být zklamáni, ostatní z takových zpráv musejí mít radost. Zkuste se vážně pohoršovat nad tím, že dnešní mladí tolik neholdují neřestem, jež ničily zdraví a život předchozích generací.

Co na tom, že změnu životního stylu nevyprovokovala žádná geniální státní politika, ale technologický pokrok. Fakt, že si nastupující generace neničí zdraví, je nesporný a plakat nad ním budou jen tabáčníci, kořalečníci a drogoví dealeři.

Ano, narůstající obezita může souviset s oblibou mobilních telefonů, sociálních sítí a stále rozšířenějším trávením volného času o samotě. Nicméně trend tloustnutí je pozorovatelný i u technologiemi „nezkažených“ starších ročníků. Sociální sítě mají nepochybně i negativní dopady na generaci online, na jejich návyky, na psychiku, způsob myšlení.

O některých víme, jiné se teprve objeví. Postavit ale tyto technologie na úroveň alkoholu či tabáku rozhodně nelze. Mladí mají možnost volby a nesáhli po alkoholu, drogách, nezajímá je televize, diskotéky... Zkrátka tradiční a vyzkoušené „úniky“ starších generací už nejsou lákavé.

Jsme pro mladé jako z vtipu: když ještě nebyla televize, tak lidé večer seděli doma a koukali do zdi. Úplně stejně můžeme uplatnit zpětný pohled na generace předinternetové a starší. Naši předrozhlasoví offline předkové si nepochybně víc povídali, četli, zpívali a trénovali fantazii. Nám se to může zdát idylické, ale vrátit se k tomu nelze.

Tím, že leckdo chce mladé odstřihnout od internetu, je nespasí, ani je nedonutí k pohybu na zdravém vzduchu. Efekt bude podobný, jako když vyhlásíte večerku vášnivému čtenáři – skončí s knihou a baterkou pod peřinou.

Co nás nemine, je například střet se sociálními sítěmi jako prostorem, který stimuluje i to horší v každém z nás a který amplifikuje nejrůznější patologie, šíří dezinformace či negativismus. Ale to není problém mladých.