ZVĚŘINA: Jak si kdo ustele, tak si také lehne. To platí i pro podnikatele

Dřív, než začneme podnikatele litovat kvůli nízkým důchodům, připomeňme si dvě slova: dobrovolná volba. Živnostník se sám odhodlal ke své profesní dráze a pak se, na rozdíl od zaměstnance, mohl sám rozhodnout, kolik si bude na penzi přispívat.

Kdo platí málo, dostane málo. V tom je jakási elementární spravedlnost. Ale co když živnostník lehkomyslně své dřívější vysoké příjmy jen utrácel a nyní, vinou malého důchodu, získává nárok na sociální dávky státu? Jak je to spravedlivé vůči zaměstnanci, který celý svůj pracovní život platil a nemohl nesplatit jedinou korunu?



Máme něco podobného umožnit i zaměstnancům, a posílit tak individuální odpovědnost, nebo máme naopak usilovat o zvýšení minimálních odvodů u živnostníků, aby se tito alespoň přiblížili v odvodech zaměstnancům?

To je čistě politické rozhodnutí, nicméně systém je zjevně nespravedlivý a měří dvojím metrem. Kdyby si totiž každý průměrně vydělávající zaměstnanec mohl dovolit to, co živnostníci, důchodový systém se už dávno zhroutil.