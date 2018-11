ZVĚŘINA: Praha zaškrcená. Vznikající koalici čekají pekelná dopravní omezení

PRAHA Ve středu v půl druhé se na pražském magistrátu představí nová koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu. Některé jejich plány již prosákly na veřejnost, třeba stavba Dvoreckého mostu, prodloužení některých tramvají či vytvoření funkce cyklokoordinátora. Možné ručení hlavního města za hypotéky učitelům, policistům či zdravotním sestrám již stačilo vzbudit minirozruch.

Nová koalice může mít skvělé nápady, čisté ruce i horoucí srdce a přece může ztroskotat. O nelehké situaci uvnitř čerstvé koalice vypovídá to, že lídři dvou ze tří stran nemají být v celopražské exekutivě. To je jednoznačné gesto vypovídající o nedůvěře, protože pokud bude koalice úspěšná, bude se moci prsit hlavně pirátský primátor pan Hřib.

Jenže to, co dorazilo paní Krnáčovou, může zničit i novou koalici. A sice pražské mosty. Nemusejí totiž ani spadnout a veškerá doprava v Praze může zkolabovat. Mosty, které by mohly dopravu zablokovat, jsou totiž v havarijním stavu a musejí a budou se opravovat. V roce 2020 má začít rekonstrukce Barrandovského mostu – jednoho z nejvytíženějších dopravních uzlů, sice po etapách, ale dopravu to omezí. Libeňský most, přes který se tramvaje zatím plazí, se rekonstrukci či stržení nevyhne, avšak v podobném technickém stavu je i Palackého či Hlávkův most, na kterém momentálně probíhá podrobný průzkum.

Kombinace ucpaného okruhu (Barrandovský most) a přeťaté magistrály (zavřený Hlávkův most) by znamenala nejen dopravní apokalypsu, ale i politická jatka. A nikdo by se nezamýšlel nad tím, že koalice, která právě vzniká, nenese na zoufalém stavu infrastruktury žádnou vinu.

Radnice nebude mít lehký život, ani pokud se jí podaří naplánovat a ufinancovat (pochopitelně bez peněz státu to nepůjde) postupnou opravu mostů. Možná bude muset krotit i stavební plány, protože nejméně od počátku tohoto roku víme, že osm pražských mostů je na tom velmi špatně, a nezačne-li toto vedení Prahy s nápravou, může být a bude činěno odpovědným za sebemenší komplikaci. A oprava Palackého či Hlávkova mostu přinese následky, které pocítí každý, i ten, kdo bude projíždět přes okraj hlavního města.

Berme to z lepší stránky, možná plánovaná silniční katastrofa poslouží jako propagace cyklodopravy – už vidíme ty plakáty s usměvavými důchodci, kteří si na elektrokole šťastně vezou svůj nákup zasněženou Prahou.