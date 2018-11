ZVĚŘINA: Neurotické pochyby. Hlasování o nedůvěře vládě zatím nemá účel

Širší vedení sociální demokracie se schází, aby se domluvilo na postupu při pátečním hlasování o nedůvěře vládě. Andrej Babiš v čele vlády se nelíbí mnoha sociálním demokratům, i předseda Hamáček by byl raději, kdyby byla vláda bez něj. Jenže nikdo z oranžových neví, jak toho dosáhnout.

Pražská ČSSD vyslovila požadavek, aby z vlády odešel premiér a návdavkem dostala ČSSD i ministerstvo spravedlnosti. Pokud ANO nevyhoví, má následovat demise ministrů ČSSD a hlasování proti vládě.



Tento scénář je velice nepravděpodobný, za prvé podáním demise by na sebe ČSSD dobrovolně vzala odpovědnost za pád vlády a za druhé, nikdo neví, co by tím získala. A to je také největší slabina veškerých plánů směřujících k pátečnímu hlasování. Předseda ODS Petr Fiala mluví o tom, že výtky směrem k neexistenci plánu B, tedy co by se dělo po pádu vlády, považuje za falešné alibi. Jedním dechem však dodává, že existuje i plán C, D a E. Nikomu o nich ale neřekl, asi jsou zatím tajné. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v rozhlase vyčetl ČSSD, že ona sama nemá plán B. To není argument v situaci, kdy ČSSD neiniciovala pokus o svržení vlády. Nejblíže realitě bude lidovecký předseda Pavel Bělobrádek, který se netají tím, že neví, co si od hlasování má slibovat. Že prý mu Piráti na otázku, co může akce kromě píár přinést, řekli, že nechtějí sedět se založenýma rukama. Takže sledujeme takové ty neurotické – bezděčné pohyby, jež nemají hlubší smysl.



Bělobrádkův realismus ostře kontrastuje s exaltovanou výzvou předsedy Fialy: „Každý poslanec, který podrží vládu premiéra Babiše, přebírá odpovědnost za jeho problémy.“ To je nepochybně pravda, stejně jako je neoddiskutovatelné, že se samotná opozice k žádné odpovědnosti znát nechce: vládu má za ni shodit ČSSD a premiéra vyměnit bouřící se ANO ve spolupráci s prezidentem. Průběh budoucích dní nejlépe charakterizuje dvojverší Jana Vodňanského a Petra Skoumala: Řekl kobyl kobyle: „Budem bydlet ve vile.“ / Řekl jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.