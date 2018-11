ZVĚŘINA: Závod o erární peníze. Brno chce dotaci na motorky vysoudit

Brno Patří k folkloru naší republiky, že pořadatelé motocyklových závodů v Brně spoustu roků pravidelně pláčou: že dostali malou dotaci od státu, že prodělávají a že velká cena se jela letos naposledy. Tradice se mají obohacovat a tak pořadatelé závodu, kterým je od roku 2016 společný podnik Jihomoravského kraje a města Brna: Spolek pro GP ČR Brno, zažalovali stát, konkrétně ministerstvo školství, protože prý poslalo málo peněz. Ministerstvo poslalo 39 milionů, pořadatelé si představovali víc. Správní soud rozhodne, jestli Brňané mají nějaký automatický nárok na státní prostředky, které mají zapravit dluh po závodě, na nějž přijíždí každoročně okolo dvou set tisíc návštěvníků.

Vládní úředníci i vrcholní politici se již řadu let podivují, jak je možné, že podobná obří akce může prodělávat, pořadatelé a regionální politici opakují, že je to zaviněno vysokým poplatkem, který pořadatel platí za to, že mezinárodní závod do Brna zavítá. Sto milionů ročně opravdu není pakatel. Jenže při množství diváků se nejeden daňový poplatník diví, jak může být takový velepodnik ztrátový. Navíc třeba výroční zpráva BIS za rok 2016 tvrdila, že analýza „dokládající“ daňové zisky státu z velké ceny není žádnou nezávislou expertizou, ale produktem politické objednávky mající jediný účel – „podojit“ státní rozpočet.

Nemůžeme se divit regionálním politikům, že se bijí za svůj regionální sportovní podnik, nicméně je zjevné, že dotace se udělují chaoticky a sport, který je postaven na „neziskovkách“, je schopen spolykat gigantické sumy, aniž přináší jasný společenský prospěch. Slušela by nám debata nejen o jediném brněnském závodě. Vždyť sport stát primárně nedotuje proto, aby se jedno město či jeden klub proslavily, ale proto, aby se obyvatelstvo sportu věnovalo. Pokud je čistý finanční přínos pro stát záporný, což je docela pravděpodobné, pak se musíme ptát, jaký je společenský užitek z jednoho závodu motorek pro každého občana, který jej má Brnu platit.