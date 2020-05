ZVĚŘINA: Rána církvi

Praha Šéf poslanců TOP 09 a zakladatel strany Miroslav Kalousek ve čtvrtek ohlásil, že uvažuje o vystoupení z katolické církve. O toto výsostně privátní rozhodnutí se podělil s národem na Twitteru. Rozzlobilo jej zvolení Hany Lipovské do Rady České televize. Rozumíme panu poslanci v tom, že se mu kandidátka nelíbí, ale neměl uvažovat o vystoupení z církve už v okamžiku, kdy biskupové její nominaci schválili?

Navíc o tom, zda se z kandidáta stane člen Rady ČT, rozhodoval též pan Kalousek a jeho kolegové, možná by na protest mohl též „vystoupit“ z Poslanecké sněmovny.



Udržela by pana poslance Kalouska v lůně církve okamžitá rezignace kardinála Duky, nebo ztratili jeho důvěru všichni biskupové? Je to zapeklitá otázka. Možná by řešením mohla být kompletní výměna všech biskupů, přičemž papež František by mohl výběrem nových pověřit právě Miroslava Kalouska.

Pan poslanec se tyčí nad českou kotlinou a moravskými úvaly jako morální maják ukazující zbloudilým ovečkám správnou cestu. Zdroje z Vatikánu uvádějí, že bylo panu Kalouskovi nabídnuto svatořečení.