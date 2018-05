‚Nechápu, proč má ČSSD zakázánu spolupráci s SPD.‘ Politici reagují na Foldynu a Noční vlky

PRAHA Video místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny, ve kterém se zuřivě vymezuje proti výzvě předsedy strany Jana Hamáčka, aby se omluvil za své jednání na pondělí akci ruských motorkářů, vyvolalo pobavené reakce na sociálních sítích i odsuzující komentáře politiků. „Nechápu, proč má ČSSD zakázánu spolupráci s SPD, když má pana Foldynu místopředsedou,“ okomentoval pro server Lidovky.cz chování místopředsedy ČSSD předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Když se místopředseda ve videu na sociálních sítí takto „rozjede“, komentáře dalších českých politiků na sebe nenechají dlouho čekat. Server Lidovky.cz oslovil přední politiky českých politických stran, aby se k chování poslance Foldyny vyjádřili.

VIDEO: Jaroslav Foldyna (ČSSD) - Za co bych se měl omlouvat? Za to, že jsem vlastenec? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Foldynu kritizuje například Miroslav Kalousek z TOP 09. „Pan místopředseda Foldyna tvrdí, že je vlastenec. Když ti, kteří to o sobě tvrdí, křičí: ‚Čechy Čechům‘, tak se mi to nelíbí, ale chápu to. Když vlastenec jako Foldyna křičí Rossija, Rossija, tak se mi to také nelíbí, ale ještě mnohem víc. Nechápu, proč má ČSSD zakázánu spolupráci s SPD, když má pana Foldynu místopředsedou,“ řekl Kalousek pro Lidovky.cz.

„Smutný vhled do současné ČSSD. A vysvětlující video pana Foldyny z posilovny to korunuje. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že je dobře, když je ČSSD zastoupena ve sněmovně. Kvůli svému programu. Ale pokud je programem jednání pana Foldyny, tak to děkuji, ne,“ napsal Lidovky.cz poslanec za STAN Jan Farský.

Poslanec Jaroslav Foldyna (vlevo) ve strkanici s demonstranty proti jízdě Nočních vlků.

Podobně se vyjádřil i předseda ODS Petr Fiala. „Jednání místopředsedy ČSSD Foldyny snad ani nestojí za komentář. Jeho nevhodnost je zřejmá, ale je to především věc vedení ČSSD,“ napsal Fiala serveru Lidovky.cz



Zcela neutrálně se naopak k Foldynově jednání postavil předseda komunistů Vojtěch Filip. „Proč bych to měl hodnotit? Je to snad dospělý člověk a ví, co dělá, a já mu jeho názory vyvracet nebudu. Má právo na vlastní,“ napsal redakci Filip. „Nevím, proč bych ho měl dehonestovat, jako činí někteří hlupáci,“ dodal.

Reakci zástupců z hnutí ANO, Pirátů a KDU-ČSL se sehnat nepodařilo.