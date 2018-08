Německá vláda tvrdě odsoudila útoky na cizince v Chemnitzu. Ty jsou reakcí na ubodání muže

Berlín Německá vláda v pondělí tvrdě odsoudila dění v Chemnitzu (Saské Kamenici), kde po nedělní násilné smrti pětatřicetiletého muže vyšli lidé do ulic. Část z nich přitom útočila na cizince. V Německu takové počínání a rozsévání nenávisti nemá podle vlády co dělat.

„Co víme, je to, že v Chemnitzu byl v noci na neděli zavražděn člověk, a to je hrozné,“ uvedl v pondělí na tiskové konferenci vládní mluvčí Steffen Seibert, podle něhož policie usilovně pracuje na tom, aby případ vyšetřila a pachatele postavila před spravedlnost. „Tak, a ne jinak, se v právním státě postupuje v případě trestných činů,“ zdůraznil vládní mluvčí.

„To, co bylo včera (v neděli) v Chemnitzu místy k vidění a co je vidět i na záznamech, to nemá v našem právním státu místo. Pro spolkovou vládu, pro všechny demokratické politiky i pro velkou většinu občanů je důležité jasně říci, že takové srocování, štvanice na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi nebo pokusy šířit na ulicích nenávist nepřijmeme. To v našich městech nemá co pohledávat,“ uvedl také Seibert.

Dění v saském městě, které leží nedaleko českých hranic, rezonuje v posledních dvou dnech v celém Německu. Na jeho počátku stál spor, který přerostl v útok nožem, jenž si vyžádal jednoho mrtvého s dva zraněné. Všechny oběti jsou němečtí občané; o státní příslušnosti či národnosti podezřelých policie, která zadržela dva muže, neinformovala, přesto se rychle začaly šířit spekulace.

V neděli odpoledne městem na protest prošlo asi 800 lidí, mezi nimiž byli podle německých médií i pravicoví radikálové. Chemnitz kvůli jejich akci, při níž na policisty místy létaly předměty, musel předčasně ukončit městské slavnosti. Další demonstrace se očekávají.