Německo je na cestě k nové vládě. Hraje se o počty běženců i zdravotnictví

BERLÍN/PRAHA Zachování daní v dosavadní výši, dohoda o maximálním ročním počtu běženců či změna financování zdravotnictví. Tak by mohly vypadat hlavní body programu rodícího se berlínského kabinetu. Pokud sociální demokraté necouvnou.

Německo je na cestě k nové vládě. Respektive k tomu, aby začala oficiální jednání o jejím programu a složení.

Po téměř 24hodinovém maratonu v pátek dopoledne zástupci křesťanských demokratů (CDU), sociálních demokratů (SPD) a bavorských křesťanských sociálů (CSU) oznámili základní dohodu, jež by se měla stát odrazovým můstkem pro vznik nového kabinetu.

Němci čekají na vládu od 24 .září 2017, kdy se konaly volby do Spolkového sněmu. Následné pokusy o vznik široké koalice CDU/CSU, Zelených a liberálů v listopadu ztroskotaly. Zkraje roku proto zasedly k jednacímu stolu strany, které již spolu vládnou od roku 2013. Stalo se tak přesto, že bezprostředně po volbách další spolupráci vylučovaly, protože ji považovaly za důvod, proč přišly o voličské hlasy.

Pokud by se jejich dohoda nepovedla ani tentokrát, čekaly by Německo s největší pravděpodobností předčasné volby. Současná kancléřka a šéfka CDU Angela Merkelová totiž opakovaně vyloučila, že by mohla vést menšinovou vládu.

Intenzivní rozhovory tří stran probíhaly celý týden. Vyvrcholily ale nad ránem ze čtvrtka na pátek, kdy začalo být zjevné, že shoda bude možná. Lídr sociálních demokratů Martin Schulz později uvedl, že místy byla jednání hodně turbulentní. Nejčastěji spolu diskutovali předsedové stran a podle potřeby si k sobě volali stranické experty.

Kompromisy na obou stranách

Výsledkem jejich úsilí je 28stránkový text, který naznačuje, v jakých oblastech mohou obě křesťanské strany a sociální demokraté dosáhnout shody. U daní se například počítá s tím, že jejich současná výše zůstane zachována. SPD ještě donedávna požadovala více zdanit nejbohatší.

Sociální demokracie zase prosadila požadavek na změnu financování zdravotnictví, kde má dojít k faktickému snížení odvodů pro zaměstnance.

Jako klasický kompromis, kdy protistrany musely slevit ze svých představ, se jeví shoda na budoucí migrační politice. CDU/CSU dokázaly prosadit roční limit pro příchod nových běženců do země, což SPD původně vylučovala. Výměnou za to zase konzervativci souhlasili s tím, že slučování rodin běženců bude v omezené formě povoleno, čímž přistoupili na stanovisko SPD.

Ačkoli byli včera Merkelová, Schulz i předseda CSU Horst Seehofer optimističtí, že jejich dohoda povede k nové vládě, vyhráno stále ještě nemají.

Klíčový význam teď bude mít mimořádný sjezd SPD, který svolal Schulz na konec příštího týdne. Pokud většina delegátů včera nalezený kompromis odsouhlasí, pak teprve začnou oficiální koaliční rozhovory. Německá média citovala ještě před závěrečným finišem šéfa SPD Schulze slovy, že prý „musí předložit soudruhům aspoň nějaký skalp“, aby od nich dostal zelenou.

V čele odporu proti obnovení velké koalice stojí zejména mladí sociální demokraté (Jusos). Jejich zástupci budou tvořit až čtvrtinu delegátů. Šéf Jusos Kevin Kühnert těsně po dosažení dohody komentoval kompromis na Twitteru slovy: „Sondovací rozhovory jsou jako zánět slepého střeva: buďte připraveni, až to praskne.“