Německý ministr zahraničí: Když USA vypoví smlouvu s Íránem, může dojít k válce

BERLÍN Pokud Spojené státy vypoví jadernou dohodu s Íránem nebo uvalí na tuto blízkovýchodní zemi nové sankce, zvýší to riziko vypuknutí války v relativní blízkosti Evropy. Řekl to v sobotu německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel.

Gabriel reagoval na páteční projev amerického prezidenta Donalda Trumpa, který oznámil, že Spojené státy zavedou nové, přísnější protiíránské sankce a zablokují „všechny cesty“ Teheránu k jaderné zbrani.



Pokud by Spojené státy smlouvu vypověděly nebo zavedly protiíránské sankce, dostali by se v Íránu podle Gabriela k moci lidé, „kteří byli vždy proti jednání se Západem“. Hrozilo by, že by země opět začala vyvíjet jaderné zbraně, řekl. „Izrael si to nenechá líbit a budeme zase tam, kde jsme byli před deseti, dvanácti lety - u válečného nebezpečí v relativní blízkosti Evropy,“ dodal Gabriel.



Svět by se mohl stát nebezpečným

Podle něj hrozí, že když se nebudou dodržovat dohody, začne „řada dalších zemí na světě uvažovat, zda si také nepořídit jaderné zbraně“. „A naše děti a vnuci pak budou vyrůstat ve velmi nebezpečném světě,“ dodal dosluhující německý ministr.



Prezident Trump v pátek oznámil, že bude s Kongresem a spojenci pracovat na odstranění nedostatků dohody, kterou Spojené státy spolu s šesti dalšími mocnostmi a Íránem uzavřely v roce 2015. Zároveň varoval, že pokud se to nepodaří, smlouva skončí.

Gabriel v sobotním rozhovoru v rádiu Deutschlandfunk uvedl, že Německo se bude spolu s Británií, Francií, Čínou a Ruskem jaderné dohody s Íránem držet.