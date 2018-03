Nervový jed se do Británie dostal v kufru Skripalovy dcery, tvrdí zpravodajci

LONDÝN/PRAHA Toxickou látku, která otrávila bývalého špióna Sergeje Skripala, prý přivezla do Velké Británie jeho dcera. Podle zdrojů u zpravodajských služeb měl někdo Skripalové nervovou látku Novičok podstrčit. Objevily se i spekulace, že cílem útoku nebyl Skripal, ale právě jeho dcera.

Podle deníku Daily Telegraph pracují v současnosti britské zpravodajské služby s možností, že nervovou látku, která otrávila exšpióna Sergeje Skripala, někdo podstrčil do kufru jeho třiatřicetileté dcery ještě předtím, než opustila Moskvu.



Zdroje britského deníku uvedly, že nervová látka známá jako Novičok byl přivezen v kufru Julije Skripalové, které byla společně se svým otcem otrávena na začátku března v anglickém městě Salisbury.

Zpravodajci pracují s teorií, že toxická látka byla buď napuštěná do oblečení či kosmetiky, nebo byla ukryta v dárku, aby ji Skripalová otevřela až ve Velké Británii. Podle deníku Telegraph to znamená, že se někdo na Juliji zaměřil, aby se dostal k jejímu otci.

Britská vláda věří, že za útokem na Skripala stojí Rusko. Podle premiérky Theresy Mayové po útoku existovaly jen dvě vyšetřovací verze. Buď čin Rusko spáchalo přímo, nebo ruská vláda nad smrtící látkou ztratila kontrolu.

Moskva podle britské premiérky projevila naprosté pohrdání v reakci na žádost o vysvětlení, jak se Novičok dostal do Británie. Situace tak má podle Mayové jediný možný závěr – že za pokusem o vraždu stojí samotné Rusko. V reakci na útok tak Velká Británie vyhostila 23 diplomatů a zacílí i na ruské oligarchy žijící ve Spojeném království.

Byl cílem skutečně Skripal?

Odlišnou teorii, která se také týká otrávené dcery, však přinesl ve středu bulvární deník The Sun, který hovořil s neteří otráveného Skripala. Podle ní nebyl cílem bývalý špión, který byl dlouhá léta velmi ceněným spolupracovníkem britské tajné služby MI6, ale jeho dcera.

Vše má prý na svědomí Julijina budoucí tchyně, která prý pracuje jako vysoce postavená důstojnice v ruských bezpečnostních složkách. Na svého syna měla být rozzuřená, protože si chtěl vzít dívku z rodiny zrádců.

„Matka jejího přítele ji nikdy nepřijala. Myslela si, že je to dcera zrádce a že i ona by zradila svou vlast,“ uvedla Viktoria Skripalová pro The Sun s tím, že její strýc již nepřátele neměl a žil jako obyčejný člověk.

Látka zasáhla 131 lidí

Skripalovi však nebyli jedinými obětmi útoku. Zasažen nervovou látkou byl přímo i policejní seržant Nick Bailey, který byl u otrávených jako první. Upadl do kómatu, ale po několika dnech byl již schopen komunikovat. Před několika dny byl propuštěn do domácí péče.

Policejní seržant Nick Bailey.

Podle zástupce šéfa wiltshireské policie Paula Millse jsou úřady v kontaktu se 131 lidmi, kteří pravděpodobně přišli do styku se smrtící látkou. Denně tak musí podávat lékařům zprávy o svém zdravotním stavu.

Mills dále uvedl, že 46 lidí navštívilo nemocnici v souvislosti s útokem nervovou látkou. Uzavírky míst, kde byly nalezeny zbytky Novičoku, prý budou trvat i měsíce.

Bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji otrávili 4. března v jihoanglickém Salisbury nervově paralytickou látkou Novičok, kterou vyvinul Sovětský svaz. Oba jsou nadále v nemocnici v kritickém stavu. Podle muže, který se na vývoji látky podílel, nemají šanci na uzdravení. Britská premiérka Mayová ve středu řekla, že útok má na svědomí Rusko, a oznámila sérii opatření včetně vypovězení 23 ruských diplomatů ze země.