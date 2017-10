Násilí, nepokoje a extrémní inflace. Aerolinky ruší své spoje do Venezuely

CARACAS Se svým malebným karibským pobřežím, městy pulzujícími životem a světově proslulými Andělskými vodopády, by Venezuela měla být vysněnou turistickou destinací. V posledních letech je ale čímkoli, jen ne ideálním místem pro dovolenou.

Extrémní násilí, korupce, bída a znehodnocení místní měny Venezuelu změnily v dysfunkční, nebezpečný chaos, kam se odváží jen ti nejneohroženější batůžkáři. Venezuela přitom kdysi bývala nejbohatší zemí v Jižní Americe.



Nyní země utrpěla čerstvou ránu, která by ji mohla nadobro vymazat z cestovatelských map. Desítka aerolinek totiž přestala kvůli obavám z násilí a politické nestability do této jihoamerické země létat.

V době, kdy je venezuelský bolívar tak bezcenný, že ho lidé používají místo toaletního papíru, oznámila letecká společnost Argentine Airlines, že z „provozních důvodů“ ruší lety do venezuelského hlavního města Caracasu. Následovala tak po obdobném kroku amerických společností United a Delta, německé Lufthansa, kanadské Air Canada, mexické Aeromexico, italské Alitalie a kolumbijských aerolinek Avianca.

Tím zbývá už jen hrstka leteckých společností, které cestující do Venezuely stále ještě přepravují, a poskytují tak poslední, tenké pojítko země se zbytkem světa. Ale i tyto aerolinky už začínají projevovat známky obav, poznamenal zpravodajský server News.com.au. Například panamská letecká společnost Copa Airlines zatím tvrdí, že nehodlá spojení s Venezuelou zrušit - ale nebude nechávat posádky přes noc ve venezuelských městech.

Venezuela začíná být odstřižená od světa

Podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) je Venezuela stále izolovanější. „Situace je čím dál tím složitější, většina členů IATA už Venezuelu opustila,“ řekl viceprezident asociace Peter Cerda. „Do Venezuely nyní létá jen šest nebo sedm dopravců s velmi nízkou frekvencí letů. Venezuela začíná být prakticky odstřižená od světa - alespoň pokud jde o leteckou dopravu,“ dodal.



Situaci nepomáhá ani to, že navzdory svým přírodním krásám se politické nepokoje a násilí ve Venezuele podepsaly na poklesu počtu turistů. Nyní je Venezuela jednou z nejméně navštěvovaných zemí v Latinské Americe a přitahuje o málo více turistů ročně než málo známé a podstatně menší státy Surinam, Guyana a Francouzská Guyana.

Údaje Světové banky ukazují, že počet návštěvníků Venezuely od roku 2013 vytrvale klesá. V roce 2015 do Venezuely přijelo jen 789 tisíc lidí, zatímco sousední Kolumbii, která je dlouhodobě považována za nebezpečnou oblast, navštívilo 3,32 milionu turistů. Letos bude celkový počet návštěvníků Venezuely ještě nižší.

Jde o neuvěřitelný propad popularity této malebné, na ropu bohaté země, jež bývala velkým socialistickým snem zesnulého vůdce Huga Cháveze. V době, kdy byl Chávez prezidentem, padala obvinění ze zneužívání moci a špatného ekonomického vedení země. Ovšem od jeho smrti v roce 2013 se kvůli politickému rozkolu - a na ekonomickém poli i kvůli poklesu cen ropy - země pod vedením nynějšího prezidenta Nicoláse Madura ve spirále propadá do stále většího marasmu.

Bankovky jako toaletní papír

Zahraniční zpravodaj stanice ABC Eric Campbell Venezuelu letos navštívil a našel zemi terorizovanou vraždícími gangy, kde zoufale malé příděly jídla nutí obyvatele jíst odpadky, a kde je tak zoufalý nedostatek základních životních potřeb, že lidé místo toaletního papíru používají bankovky, protože je to levnější.

„Tato země má víc ropy než Saúdská Arábie, a přitom tady lidé prohledávají hromady odpadků, aby našli jídlo, každý týden stojí ve frontách, aby dostali příděl potravin, který mohou tvořit jen dva malé sáčky mouky,“ uvedl Campbell. „Neseženou léky, matky nemají plenky, panuje tam neskutečné násilí. Říkali nám, ať nevycházíme na ulici, pokud nebudeme muset, a abychom nechodili ven v noci.“ „Jednou jsem u vchodu do hotelu vzal do ruky iPhone a tlumočník začal křičet: ‚Schovejte ho! Jestli lidi uvidí, že máte telefon, zabijou vás kvůli němu!‘“

Kvůli trojciferné inflaci začíná zemi docházet hotovost. Na začátku letošního roku měl jeden americký dolar na černém trhu ve Venezuele hodnotu 4578 bolívarů. Do října jeho cena stoupla na neskutečných 29 170 bolívarů, uvádí server DolarToday, který sleduje hodnotu americké měny na černém trhu. Analytici odhadují, že do konce roku by inflace ve Venezuele mohla překonat hranici 1000 procent.