Živel ničí životy i majetek. Nechceme zachránit, odmítla ale žena se synem hasiče na lodi

SEVERNÍ KAROLÍNA/PRAHA Tisícileté záplavy v Severní a Jižní Karolíně si společně se zuřícím hurikánem Florence připsaly už třináct obětí a okolo 740 tisíc lidí odřízly od proudu. Na místě zasahuje na 13 tisíc vojáků, tisíce budov je silně poničených. Přesto, že živel ještě ani zdaleka nedokonal své dílo zkázy, stihl už zničit život spoustě lidí.

Těžko si lze představit tragičtější zprávy o prvních obětech hurikánu Florence. V sobotu okolo sedmé hodiny ranní tamního času ve městě Wilmington v Severní Karolíně bouře vyvrátila vzrostlý strom, který spadl na cihlové stavení v ulici Mercer Avenue.



Nešťastnou náhodou se v místě domu zasaženém stromem nacházela tříčlenná rodina – otec, matka a osmiměsíční nemluvně. Zasahující tým s sebou přivezl i specialistu na amputace pro případ, že by bylo potřeba při záchraně tříčlenné nějakou provést.

Už pár chvil poté ale na Twitteru potvrdili místní policisté smutnou zprávu. „Policejní oddělení Wilmington může potvrdit první dvě oběti hurikánu Florence ve Wilmingtonu. Matka a nemluvně zemřely, když na jejich dům spadl strom. Otec byl převezen se zraněními do regionální zdravotnického centra ve městě New Hanover,“ stálo v tweetu policistů.



Reportérka televize NBC zachytila na svém Instagramu silný moment, na kterém se záchranáři společně modlí poté, co byla smrt matky s nemluvnětem potvrzena. Za nimi je na fotce vidět místo neštěstí.



Nedlouho po potvrzení prvních dvou obětí přišla zpráva o další dvojici. Poté už začalo počítadlo životů, které si hurikán vyžádal, stoupat. Prozatím se zastavil na třinácti, jenže skutečně vrcholit mají záplavy až v úterý.

Ve městě Fayetteville v Severní Karolíně zemřel v pátek manželský pár. Příčinou smrti byl i přes neustávající déšť paradoxně požár domu. V okresu Wayne zase jednaosmdesátiletý muž zemřel poté, co se pokoušel z místa stiženého řáděním živlu ujet.

Osmasedmdesátiletý muž zemřel v okrese Lenoir poté, co se pokoušel připojit k prodlužovací kabely ke generátoru. Kvůli všudypřítomné vodě ho proud zasáhl a on na místě zemřel. Jiný, sedmasedmdesátiletý muž zemřel poté, co šel ven zkontrolovat své lovecké psy.

Hned tři oběti si v okrese Duplin vyžádaly bleskové záplavy, které ze silnice strhly několik automobilů. V Jižní Karolíně zemřela v pátek jednašedesátiletá žena, když během jízdy autem narazila do stromu spadlého na silnici.

„Dneska to byly hlavně ženy a děti,“ říká šestadvacetiletý Tray Tillman, který je jedním z dobrovolníků pomáhajících při záchraně přeživších. Na své lodi prohledává tento bývalý voják společně s dalšími ochotníky na půl potopené domy a doufá, že v nich najde jejich obyvatele živé.



Tillman je přes internet v kontaktu s lidmi, kteří mají strach o své blízké, se kterými se v postižené oblasti nemohou spojit. V pátek se takto vypravil za ženou, která měla údajně se svým synem zůstat v domě v městečku Bunyan.

Cestou na místo se přidal k dvojici místních hasičů, kteří vyrazili ke stejnému domu. Na vodě se vyhýbali poštovním schránkám, plotům a dopravním značkám. Dům, ke kterému měli namířeno na tom ještě nebyl nejhůř, voda mu zatím jen omílala vchodové dveře.

Když k domu trojice záchranářů dorazila, na okně v druhém patře se objevila ruka. „Haló! Můžete sejít dozadu na terasu, ať si můžeme promluvit?“ zakřičel šéf místních hasičů O’Neal.



„Nevěděli jsme, že evakuace je povinná. My ale zachraňovat nechceme, cítíme se tu bezpečně, je to náš domov,“ řekla Laura Tedderová záchranářům o pár chvil později. Dům prý vybavila zásobami vody a jídla, strach o sebe a svého syna prý nemá. Odpoledne se prý chystali zahrát si karetní hru Uno. Ještě několikrát musela záchranáře ujistit, že bude v pořádku, než odjeli k dalším krizovým voláním.

V ulicích městečka New Bern se ulicemi valily proudy vody, ve kterých se po kolena brodili lidé. Na místě byla zrovna také jedna z reportérek televizní stanice ABC Julie Wilsonová, která zrovna živě pokrývala běsnění živlu.

Když však uviděla ženu, která zápasí se vzrostlým rotvajlerem, kterého se jí nedařilo dostat do bezpečí, odložila kameru a psa popadla do rukou a vytáhla ho z vody, která už mu sahala až po krk.

TO THE RESCUE: ABC station reporter interrupts live stream to rescue dog chest deep in the flooded streets of New Bern, North Carolina. After struggling to carry the big dog out at first, they all made it back to safety. https://t.co/Tbsr5qdPl5 pic.twitter.com/Sl87T0Nntd