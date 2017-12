Nikdo nežije věčně. Připravovaný sci-fi seriál od Netflixu dýchá na záda Blade Runnerovi

Seriál Altered Carbon nabídne temnou detektivku z dystopické budoucnosti. Slibuje výměny těl a vizuální stránku ne nepodobnou kultovnímu Blade Runnerovi. Dílo na motivy knižního bestselleru, který vyšel i v českém překladu, bude mít na Netflixu premiéru 2. února příštího roku.

V dystopické budoucnosti existuje zálohování vzpomínek a osobnosti člověka na malé uhlíkové čipy. Ty jsou následně šetrným způsobem vpraveny do páteře. Lidem toto opatření umožňuje přežít fyzickou smrt, protože jejich osobnost je vložena do jiného těla. Zároveň si mezi sebou lidé mohou měnit těla. Píše se rok 2384 a věčný život je samozřejmností. Tedy by alespoň měl být...

Příběh samotný sleduje bývalého vojáka a žoldnéře Takeshiho Kovacse (Joel Kinnaman), jehož osobnost je nahrána na čip a vložena do těla neúspěšného policisty. To vše na přání Laurense Bancrofta (James Purefoy), bohatého obchodníka, kterého někdo zabil. Záloha Bancroftova čipu byla učiněna hodiny před jeho smrtí a obchodník tak ztratil vzpomínky na to, kdo ho zabil. Z osobních důvodů si na hledání vraha vyžádá právě Takeshiho.

Díky brutální nátuře celého díla bylo prý problém Altered Carbon u Netflixu prosadit. Režie pilotního dílu se ujal Miguel Sapochnik, který je znám hlavně jako režisér několika dílu seriálu Hry o trůny. Mezi nimi velmi oblíbené epizody Bitva bastardů. Seriál pro Netflix napsala Laeta Kalogridisová (Prokletý ostrov, Terminator Genisys).

Knižní předlohu, stejnojmený bestseller, napsal oceňovaný americký spisovatel Richard K. Morgan v roce 2002. Jeho knihy vycházejí i u nás. Knihu Altered Carbon vydalo pod názvem Půjčovna masa v roce 2012 nakladatelství Triton.