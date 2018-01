Nápis není špatné po. Norské mléko bude mít nové označení trvanlivosti

OSLO Množství kartonů s mlékem v Norsku brzy ponese nové označení trvanlivosti. Aby předešla plýtvání, rozhodla se mlékárna Tine přidat na obalech svých výrobků k upozornění „minimální trvanlivost do“ následovaném datem doporučené spotřeby také dovětek „ale nikoliv špatné po“. Informovala o tom agentura DPA.

Kromě kartonů s mlékem se nové upozornění od příštího týdne objeví třeba i na kelímcích se smetanou a jogurtem či kartonech s ovocnými šťávami, které společnost Tine rovněž vyrábí.



Podobné označení už zavedla i mlékárna Q a distributor vajec Prior. Potravinářské společnosti se tak spotřebitelům snaží vysvětlit, že „minimální trvanlivost do“ na jejich výrobcích neznamená, že by po uplynutí této lhůty měli jídlo vyhodit. Po tomto datu není automaticky výrobek zkažený, chce upozornit mlékárna.

Podle studie mlékárny Q vyhodil téměř každý třetí Nor někdy mléko s prošlou lhůtou minimální trvanlivosti, aniž se přesvědčil, zda je skutečně zkažené.

Do boje s plýtváním potravin se před časem pustili také poslanci Evropského parlamentu. Loni v květnu vyzvali Evropskou komisi, aby do roku 2030 přijala opatření ke snížení množství zbytečně vyhozených potravin až o polovinu. Komise by podle nich měla mimo jiné podpořit osvětu mezi spotřebiteli. Jasnější by mělo být právě i to, co přesně znamenají obraty „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“.

„Spotřebujte do“ označuje datum použitelnosti, tedy maximální dobu, po kterou si potravina zachovává deklarované vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. „Minimální trvanlivost do“ se udává většinou na trvanlivých potravinách. Je možné je bezpečně sníst i po uplynutí uvedeného data, pokud jsou patřičně skladovány a nemají porušený obal. Nejsou závadné, ale nelze ručit za jejich chuťové a výživové kvality.