Nová česká komedie Pepa představí Michala Suchánka jako padesátiletého smolaře

PRAHA Nová komedie režiséra Jána Nováka bude vtipným poučením o tom, že nikdy není pozdě na velkou životní změnu. Diváci se mohou těšit na celou řadu oblíbených českých herců. Snímek bude mít premiéru 12. dubna.

Pepa Novák (Michal Suchánek) je zhruba padesátiletý nudný úředníček v českém okresním městě. Má sice ženu Zdenu (Petra Špalková), ale dalo by se říct, že líbánky už mají opravdu za sebou a ona ho navíc neustále komanduje. Neposlouchá ho ani jeho dcera Zdenička (Natalie Grossová). V Pepovi se všechno musí zákonitě zlomit a on začne toužit po razantní změně svého života. Jenže jak na to? Jak znovu začít žít? Pepa je každopádně smolař a ať už to dopadne jakkoliv, vznikne díky tomu řada úsměvných příhod.

Diváci dále v menších rolích uvidí třeba Filipa Blažka, Annu Stropnickou, Alici Bendovou, Jakuba Koháka nabo Marka Vašuta. Scénář i režii obstaral Ján Novák, který je například podepsaný pod řadou dílů sitcomu Comeback a seriálu Přístav.