Babiš se u Trumpa přimluví za česká auta. Americké clo by v Česku mohlo ohrozit 25 tisíc míst

PRAHA Že dobré účty dělají dobré přátele, neplatí jen v lidských, ale i v mezinárodních vztazích. Amerického prezidenta otrávila nepříznivá obchodní bilance s Evropskou unií natolik, že vážně pracuje s myšlenkou 25procentního cla na auta ze starého kontinentu.

Česko by si to odskákalo nepřímo – přes Německo. Proto chce premiér Andrej Babiš (ANO) využít příležitosti a probrat téma s Donaldem Trumpem během své washingtonské návštěvy. Bude to dokonce jeden z hlavních akcentů rozhovoru. „Názory prezidenta Trumpa na tuto věc mě přirozeně velmi zajímají a jsem připraven s­ním diskutovat o obchodních vztazích mezi EU a USA,“ sdělil LN premiér, který do Spojených států odlétá dnes odpoledne.



Výkon české ekonomiky je mimořádně závislý na průmyslu, kde roli hlavního tahouna představuje autovýroba. A Německo je naší přední vývozní destinací. Přímý dovoz autosoučástek do zámoří není významný, ale roste přes import k sousedovi, který pak už přímo prodává USA. Ministerstvo průmyslu si proto nechalo zpracovat analýzu dopadů zamýšlených cel, LN ji mají k dispozici.

Podle zprávy je v Česku ohroženo zhruba 25 tisíc pracovních míst a českou ekonomiku mohou americká cla srazit o půl procenta. Ministerské podklady stavějí na propočtech specializovaného vídeňského institutu. „Analýza vypichuje Česko mezi zeměmi úzce integrovanými do dodavatelských řetězců Německa, a tedy potenciálně ohroženými nepřímými dopady možných amerických opatření. Zasaženy budou země úzce specializované na automobilový průmysl,“ shrnuje materiál.

Česko v tabulce míry dopadů vychází jako deváté nejpostiženější, z evropských zemí dokonce čtvrté.