Bezdešťové tropy jsou tu. Lékaři varují před dehydratací a přehřátím, doporučují doplňovat minerály

PRAHA S tlakovou výší a nevýraznou brázdou nízkého tlaku dorazily tento týden do České republiky tropy a sucho. Ode dneška to meteorologové vidí na zdolávání pětatřiceti stupínků na teploměrech, čemuž v zemi unikne možná leda severovýchod.

Zchlazení kapkami se Češi zřejmě nedočkají. „Podle současných výstupů modelů čekáme srážky až v neděli a pondělí. V průběhu týdne by mělo spadnout jen malé množství, a to do 5 milimetrů za týden, na většině území se dokonce déšť neobjeví,“ hlásí aktuální predikce portálu Intersucho.

Žízeň v půdě se bude nadále zhoršovat, v hloubce do 40 centimetrů nabere větší dynamiku, do sta metrů už je situace špatná teď. Do konce srpna je jen desetiprocentní šance, že by se nasycenost půdního profilu dostala do normálu.

Vedle podzemí, zeminy a zemědělských výnosů se v ukrutném vedru trápí i běžní jedinci, lékaři v té souvislosti varují před dehydratací a přehřátím. Každý bez ohledu na to, jestli ho momentálně nebo chronicky souží zdravotní obtíže, by se měl hojně prolévat neslazenými a především nealholickými tekutinami.

Protože časté pití nevyhnutelně vede k vyšší frekvenci cest na toaletu, je dobré přidat si do repertoáru minerální vody, aby se vyplavené prvky do těla vrátily. Když slunce stojí rovnou nad hlavami a odpoledne se doporučuje vynechat fyzickou zátěž a ideálně i pohyb jako takový. Když už to musí být, pak s pokrývkou hlavy a ve stínu.

Pobyt na přímém slunci teď meteorologové výrazně nedoporučují, během odpolední se hodnoty UV indexu vyšplhají vysoko. Vedle čepice by si ti, kdo se ostrému svitu vyhnout nemohou nebo nechtějí, měli nasadit také sluneční brýle a pořádně si namazat kůži.

A to včetně těch, kdo se pyšní tmavými vlasy a schopností zhnědnout do kaštanova bez rudé mezifáze a loupání. Na první kontakty se sluncem a pro světlejší typy lidí se hodí krémy s padesátkovým UV faktorem.

Vzhledem k tomu, že se pořád objevují případy, kdy na to někdo nedbá, sluší se připomenout i klasickou poučku ohledně chování k malým dětem a zvířatům: v zaparkovaných autech se nenechávají ani na pár minut ani se staženým okénkem.

Vydatný pitný režim se týká vedle lidí rovněž zvířat a u psů, kteří nemají to štěstí, že by žili poblíž přírody, se vyplatí mazat a chladit jim tlapky spálené od betonu.