Češi žijí déle, ale jen se započítáním nemocí. Muži se ve zdraví dožijí méně než před 50 lety

Praha Dnešní děti čeká v průměru o osm let delší život než generaci padesátníků. Prodlouží se jim však jenom počet prochuravěných let.

Dobrá zpráva je, že lidé mají delší život. Za posledních 50 let vzrostla očekávaná průměrná délka dožití v Česku o více než osm let na 76 let u mužů a 81 let u žen. Klíčová otázka však zní, zda roky navíc dokážeme prožít naplno, nebo je prostůněme.

Aby na to šlo odpovědět, počítá se takzvaná délka dožití ve zdraví. A ta už pro Čechy dobře nevypadá, u mužů se za posledních 50 let dokonce zkrátila.

Muž ročník 1962 měl při narození naději na 62,8 zdravého roku života, chlapeček narozený v roce 2015 se ale může těšit jenom na 62,4 roku života ve zdraví. U holčiček je pak délka roků prožitých bez zdravotního omezení i po 50 letech stejná: 63,7 roku.

To znamená, že osm let navíc, o které za tu dobu narostl předpokládaný věk, jehož dosahují členové dané populace, Češi pouze prostůňou. „Jestliže tedy žijeme déle, není to zásluha naší lepší životosprávy, ale pouze kvalitní medicíny, která nás dokáže udržet déle při životě,“ komentuje to Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví ve Státním zdravotním ústavu, která statistické údaje z databází Světové zdravotnické organizace (WHO) a Eurostatu LN poskytla.

Zvlášť varovně pak působí například srovnání se Švédskem. Tamní obyvatelé měli před 50 lety očekávaný počet let života ve zdraví statisticky nižší než Češi. Jejich dnešní ratolesti už ale mají naději na to, že prožijí o 12 let delší život bez zdravotních postižení než malincí Češi. U děvčat pak tento rozdíl činí deset let.

Příčiny jsou nasnadě. Češi se málo hýbou, kouří, pijí alkohol, solí a chybí jim pravidelnější kontrola krevního tlaku. Jejich zdraví tak hodně pustoší civilizační choroby. WHO tvrdí, že člověk dokáže aktivně ovlivnit své zdraví z 80 procent. Pouze 20 procent tvoří neovlivnitelné faktory jako genetika či nekvalitní zdravotní péče.

Jenže v Česku se pacient vede spíš k pasivitě. „V lidech pěstujeme pocit, že se o ně systém postará,“ domnívá se profesor Julius Špičák, místopředseda zdravotního výboru sněmovny za ANO.