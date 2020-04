Dědeček 2.0. Důchodci se díky koronaviru propojují s moderními technologiemi, mění se i témata k hovoru

Karanténa mění způsob, jakým vnoučata mluví se svými prarodiči, kteří přijali za vlastní nové digitální technologie. A jak senioři udržují kontakt se světem i v době karantény. Pryč s telefony, o slovo se hlásí videohovory. Ale mění se i to, o čem spolu mluvíme.

Divadla jsou zavřená, výstavy odložené a přednášky až do odvolání zrušené. Pro seniorku Marii znamená pandemie koronaviru zásadní změnu v jejím obvyklém programu. Jako velmi aktivní sedmdesátnice stále částečně pracuje pro lékařskou knihovnu – a teď musí sedět doma.

„Všechno odpadlo, zbyl mi jen internet na telefonu,“ říká. Místo obvyklých poznávacích výletů chodí alespoň na dlouhé procházky po pražských Strašnicích, jinak zůstává doma, což je pro ni nezvyklé. „Naštěstí se teď na dálku obnovil náš kurz němčiny. Sice nás obvykle bývá tak devět, a nyní se nás,sešlo‘ pět, ale byla to obrovská vzpruha. Dodalo mi to chuť do života.“