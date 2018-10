Končí klíčový manažer nového metra D. Magistrát se opřel do zmatečné přípravy

PRAHA Vedení pražského dopravního podniku v pondělí odvolalo projektového manažera zodpovědného za přípravu čtvrté trasy metra. Došlo k tomu po tvrdé kritice od úřadu, který má lince s označením D udělit stavební povolení. Šéfové podniku přiznali chyby v komunikaci, tvrdí však, že se důležitý projekt nezpozdí.

Už za osm let by měli Pražané začít jezdit novou linkou metra. V­ posledních dnech se ale zdálo, že plánovaný termín 2026 pro trasu D je ohrožen – kvůli údajné nepřipravenosti pražského dopravního podniku, který klíčovou stavbu za 40 miliard chystá.



Nesrovnalosti kolem podzemní dráhy, na něž v říjnu upozornili úředníci pražského magistrátu, mají podle informací LN dokonce první oběť: poroučet se musel projektový manažer metra D Aleš Kořený.



Na zprovoznění dlouho očekávaného „déčka“ by to však nemělo mít vliv. „Projekt metra se nezpozdí,“ řekl LN v reakci na poslední události generální ředitel Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP) Martin Gillar.



Zmatky a chybějící podklady

Co se přesně stalo: na potíže s přípravou linky D – která má v budoucnu vést mezi stanicemi Náměstí Míru a Depo Písnice – upozornil kritickým dopisem z 10. října šéf dopravního odboru pražského magistrátu Jan Heroudek. Právě jeho lidé by přitom měli novému metru vydávat stavební povolení – poslední, klíčové razítko.

Dopravnímu podniku vyčetl mimo jiné to, že lidé zodpovědní za projekt už dlouho nedodávají potřebné podklady týkající se například získávání pozemků pro stanice. A že na jednání s úřadem docházejí neustále jiní lidé, často bez dostatečné znalosti problematiky –, i proto prý dochází k neustálým nedorozuměním.

Pro rozjezd metra D by to podle Heroudka mohlo mít nepříjemné následky. „Neodborným jednáním z vaší strany vzniká reálné riziko, že řízení o podané žádosti o stavební povolení bude muset být zastaveno či žádost bude zamítnuta,“ varoval v dopise vedoucí dopravního odboru.

To by znamenalo další zpoždění projektu, který má mimo jiné ulevit povrchové dopravě zejména na jihu metropole. Jeho příprava v posledních letech neustále nabírala manko.

Naposledy ji zdržel výběr firmy, která za bezmála miliardu korun provede geologický průzkum v místech, kde mají vést tunely a stát nové terminály. Manažeři DPP sice odmítli tvrzení, že by přípravné práce pro stavební povolení zanedbávali, nicméně na přání úřadu rychle zareagovali a slíbili co nejdříve dodat potřebné podklady.

Došlo i k interní prověrce přípravných prací. „Ověřili jsme, že probíhají v souladu s časovým plánem. Byli jsme ale nuceni konstatovat i nedostatky v komunikaci řídícího managementu projektu se zástupci specializovaného stavebního úřadu (dopravní odbor magistrátu – pozn. red.),“ připustil šéf dopravního podniku Gillar.

A na včerejším zasedání představenstva DPP to mělo konkrétní následky. „Z preventivních důvodů jsme učinili i personální změnu na pozici projektového manažera metra D,“ dodal Gillar.

Podle informací LN musel z­funkce odejít Aleš Kořený a nahradil jej Jiří Hrnčíř. Jde o důležitou osobu, která má výrazný vliv na chod příprav: řídí činnosti generálního projektanta (kterým je firma Metroprojekt), účastní se jednání o výkupech pozemků a ­komunikuje s úředníky, kteří řeší formální podobu této trati.

Nyní dopravní podnik zadal Metroprojektu, na základě „notiček“ od magistrátu, aby projektovou dokumentaci přizpůsobil stavebnímu povolení; konkrétně pro první plánovaný úsek mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory. To by mělo být hotovo už do června příštího roku. Poté by měl podnik požádat úřad o vydání stavebního povolení pro výše uvedený úsek, který čítá pět zastávek.

Pražští úředníci tento postup ocenili a jejich druhý dopis, z ­19.­října, měl přece jen vlídnější tón než ten první.

„Byli jsme ujištěni, že ačkoliv­dosud nebyly z vaší strany požadované doklady doloženy ani jsme o jejich existenci nebyli informováni, máte je připraveny a­během následujících dvou týdnů je předložíte, aby bylo rozhodnuto o dalším postupu,“ uvedl šéf dopravního odboru Jan Heroudek. Podle něj by vydání stavebního povolení pro metro D nemělo nic bránit.