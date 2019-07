Ministr zdravotnictví Vojtěch: Růst platů v nemocnicích končí, špitály nemohou investovat

PRAHA Milada si jako zdravotní sestra v nemocnici za poslední čtyři roky přilepšila na platu o téměř 13 tisíc, když se její měsíční odměna i s přesčasy zvýšila ze 30 na 43 tisíc. Odměny sester se totiž od roku 2016 zvedaly asi o 12 procent ročně.

V příštím roce to však má přestat. Rychlý růst platů totiž způsobil, že špitály nemohou investovat do obnovy budov nebo přístrojů. A podle ministerstva zdravotnictví je nyní třeba si vybrat. Buď půjdou peníze do mezd, nebo do rozvoje nemocnic, tedy na opravy a modernizaci budov. Platy by i v takovém případě sice stále měly růst, ale jen o inflaci.

„Pokud chceme, aby se nemocnice rozvíjely, tak už není možné veškeré příjmy, které získají v rámci úhrad, dávat pouze do platů. Nevylučujeme, že se některá nemocnice může rozhodnout, že prostě navýší platy výrazněji, ale zatím předpokládáme, že to bude kolem dvou tří procent jako u ostatních státních zaměstnanců,“ řekl v rozhovoru pro LN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Adam Vojtěch.

Něco takového se samozřejmě vůbec nelíbí odborářům, kteří ministrův postoj označují za paradoxní. Ministerstvo totiž až doposud tvrdilo, že špitály dostávají dost peněz nejen na platy, ale i na rozvoj. „Najednou otočilo a připouští, že nárůsty úhrad za poskytnuté zdravotní služby vystačily pouze na zvýšení platů a mezd,“ stojí ve společném prohlášení lékařských a zdravotnických odborů.

Odboráři proto i na příští rok žádají desetiprocentní růst platů. Doufají, že vláda nakonec ustoupí stejně jako loni na konci roku po vleklých jednáních. Ministr ale věří, že tentokrát si prosadí svou. „Vláda, jak jsem to sledoval na poslední tripartitě, vnímá argumentaci, že je nutné taky myslet na rozvoj nemocnic,“ řekl Vojtěch.

Pokud by platy přestaly růst, může se personální krize opět naplno rozhořet. Loni se sice podařilo odliv sester z nemocnic zastavit, stále jich však asi 2500 chybí a menší ústavy často musejí zavírat celá oddělení. I podinvestovanost je ale hrozivá, jen na opravy budov by podle ředitelů nemocnic bylo potřeba dát už dnes přes 40 miliard korun.