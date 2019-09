Mladí ‚nepaří‘, diskotéky končí. Současná generace se místo v klubech seznamuje na internetu

Praha „Klub je to nejhorší místo na seznámení,” odmítla o víkendu mladá dívka v pražském klubu Vagon výzvu nápadníka. Současná generace je jiná než ta předchozí. Z klubů a diskoték se přesouvá do internetového světa – aktuální výzkumy ukazují, že normou se stává najít si partnera na síti.

Podle nedávné americké studie téměř čtyřicet procent párů svedl dohromady internet. V Česku si podle průzkumu polovina dotázaných mezi 15 a 35 lety našla někdy známost na síti. A třetina se přes vzkaz ve schránce rozešla.

Kvůli přesunu života do internetového světa mizí bujarý večírkový život a skomírá i to, nač starší ročníky s nostalgií vzpomínají jako na „studentská léta“. Ukazuje se, že ani studenti již nepaří jako dříve. Na kolejích to tak žije více na internetové síti než na chodbách. Po celé republice se zároveň vyprazdňují či ruší kluby a diskotéky.

„Mladí přestávají trávit čas v klubech. Dříve tam chodili hlavně za seznámením, dnes na to mají internet,“ řekl LN Martin Franzl z brněnského klubu Bastila.

V Praze pomáhá držet taneční podniky množství obyvatel a cizinci, ale ani ona není vůči trendu imunní. ,,Pociťujeme úbytek nejmladší klientely. Naši návštěvníci také nejsou stálí. Mají tendenci se přemisťovat mezi různými místy, ne strávit celý večer v klubu a čekat na zábavu, chtějí všechno hned,“ řekla LN majitelka Radosti FX.

Změna je zvlášť patrná v místech, kde žije mladých nejvíce – na studentských kolejích. Leckde připomínají již spíše domovy důchodců. ,,Koleje byly vnímány jako místo společenské interakce – setkávání se s kolegy a spolužáky, vyměňování studijních materiálů, společenské večery, dělaly se párty na chodbách, takzvané chodbovice. Dneska k interakci slouží hlavně facebookové skupiny jednotlivých kolejí,“ řekl LN Marek Hanzal, který pořádá studentské akce a provozuje bar Le fakap. na pražské koleji Hvězda.

Na Hvězdě se dříve nacházela vyhlášená diskotéka, kde studenti tančili až do rána. Dnes sice koleje praskají ve švech, ale mezi štamgasty Hanzalova baru převažují lidé z okolí. ,,Když už studenti přijdou pít, dají si většinou několik piv s tím, že mají zítra zkoušku. Žádné divoké mejdany do rána, jako tomu bývalo za dob mých studií,“ dokreslil Hanzal.

Ještě mileniálové, tedy lidé narození od počátku 80. let do poloviny let 90., si užili poměrně divoký večírkový život, který začínal či končil na diskotékách. Dnešní mladí, označovaní za generaci Z, jsou jiní. Tanečním klubům neholdují a „paří“ spíše ve virtuálním světě. Loni tak skončil třeba slavný olomoucký U-klub, v němž začínaly kariéru kapely jako Kryštof či Chinaski.