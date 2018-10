Nemocnice odtajnily ceny léků. Porušujete smlouvy, zuří výrobci, hrozí zdražení

PRAHA Lék na rakovinu prsu kupují velké nemocnice díky bonusovým slevám až o 700 korun levněji, než kolik činí maximální úhrada od pojišťovny. Jen na tomto medikamentu si tak mohly za posledních 12 měsíců přilepšit až o­deset milionů korun. Výhodnější cenu ovšem dostaly od výrobce jen proto, že nebyla veřejná.

To už ale neplatí. Ředitelé fakultních nemocnic začali v takzvaném registru smluv uvádět, za kolik nakupují z veřejných prostředků jednotlivé léky. Poslechli totiž pokyn ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), který je vyzval, ať ceny za balení zveřejňují „nad rámec zákonných povinností“. Ministr je ale také upozornil, že při tom musejí „dodržovat všechny právní předpisy“. Jenomže LN zjistily, že nemocnice začaly zveřejňovat ceny i u těch léků, na něž se vážou dohody o mlčenlivosti.



A možný důsledek? Často nenahraditelné léky na vzácná onemocnění či na léčbu rakoviny se začnou prodávat v Česku za mnohem vyšší ceny. „Pro globální firmu je nepřijatelné, aby se jim zveřejnění cen za jedno balení v Česku promítlo do velkého tendru třeba v Německu, protože tam jsou cenová ujednání úplně jiná. Česko nakupuje významně laciněji,“ řekl LN ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.´

Pacienty to finančně bolet nebude, protože léky v nemocnicích jsou bez doplatku. Nemusely by však být k sehnání. Firmy totiž nemocnice vyzývají, aby smlouvy dodržovaly, a pohrozily i dočasným stažením léků z­trhu. „Pokud by Institut klinické a­experimentální medicíny pokračoval v­uveřejňování jednotkových cen u produktů ze skupiny Sanofi, budeme nuceni zvážit další právní kroky včetně ukončení dodávek,“ napsala řediteli IKEM Aleši Hermanovi jednatelka Sanofi-Aventis Emmanuelle Valentinová.

Herman nechtěl vypjatou situaci pro LN komentovat. Mluvčí nemocnice Markéta Šenkýřová pouze potvrdila, že IKEM zveřejňuje veškeré smlouvy včetně cen za balení a čeká na další pokyny ministerstva.