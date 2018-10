Odveta za padlé vojáky. Prostějovští speciálové zneškodnili spolupachatele útoku v Afghánistánu

PRAHA „Nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu,“ nechal se v srpnu slyšet náčelník generálního štábu naší armády Aleš Opata.

Bylo jen pár dní po tragickém incidentu nedaleko letecké základny Bagrám, kterou v zemi pod Hindúkušem střeží česká jednotka. Před šestičlennou patrolou se odpálil sebevražedný útočník a­ nechal za sebou tři mrtvé a dva vážně zraněné. Na místě zemřeli rotmistr Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš s Patrikem Štěpánkem.

Vyjádřete soustrast či podporu rodinám padlých vojáků v zahraničních misích - po kliknutí na banner níže.



Jak nyní zjistily LN, na slova šéfa české armády brzy došlo. Na základě zpravodajských informací od aliančních spojenců Češi vypátrali, kde se pohybují teroristé, kteří u přípravy útoku asistovali. Zbývalo vybrat jednotku, která zaútočí a pachatele zneškodní. Volba padla na 601. skupinu speciálních sil generála Moravce z Prostějova, která už v minulosti v ­Afghánistánu působila.



Informaci o odvetě potvrdily LN tři na sobě nezávislé zdroje. „Šlo o poměrně rozsáhlou operaci. Je to ale relativně delší doba, co se to stalo. Při misi byl jeden pachatel usmrcen a další zajat,“ řekl jeden z nich.

Získat bližší podrobnosti o celé operaci je prakticky nemožné. Všechna oficiální místa, která o akci věděla, totiž mlčí – premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar, generální štáb i americká ambasáda v Praze. Nikdo nechtěl záležitost, byť jen v obecné rovině, komentovat.

Důvodem je údajně fakt, že premiér Babiš zainteresovaným složkám nařídil přísné mlčení o supertajné misi. Nutno podotknout, že akce speciálních sil zpravidla nepotvrzují – až na vzácné výjimky – ani ostatní země.

Do „repertoáru“ prostějovských speciálů patří průzkum, ale i operace „útočného charakteru“ jako „eliminovat cíl, získat informace, materiál nebo osoby“, uvádí web jednotky. Mezi typické úderné akce náleží léčka, přepad nebo navádění přesné munice na cíl.

Tři české vojáky, kteří padli při plnění úkolu v Afghánistánu, už za necelé dva týdny ocení prezident Miloš Zeman. U příležitosti oslav 28. října jim coby vrchní velitel ozbrojených sil udělí státní vyznamenání in memoriam.

Už v srpnu byli všichni tři mladí muži, kterým armáda po návratu jejich ostatků do Česka vypravila pohřeb s vojenskými poctami, posmrtně povýšeni do hodnosti štábních praporčíků. Podle vyjádření velitelů svým postupem zabránili ještě větší tragédii a vyšším ztrátám na životech.