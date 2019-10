Sociální demokraté připravují návrh bankovní daně. Babiš: Je to porušení koaliční smlouvy

PRAHA Jen co utichl vládní var kolem zdlouhavé výměny ministra kultury, je zaděláno na další koaliční střet. Hnutí ANO zásadně odmítá zavádění speciální daně pro banky, a tak se sociální demokraté rozhodli, že dotyčný návrh zákona předloží sněmovně. Sami.

„Bankovní daň prosazujeme dlouhodobě. Můžeme prozradit, že na poslaneckém návrhu této daně již nyní pracujeme,“ sdělil LN první místopředseda ČSSD Roman Onderka. Podle něj je možné, že ho strana představí již brzy.

Solitérní postup naznačila již v neděli v České televizi ministryně práce a místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová. Když se ANO nechce přidat, zkusí to oranžoví sami za sebe.

Pro většího partnera v kabinetu je to ale zásadní problém, protože v koaliční smlouvě se praví, že daňové zákony budou ANO i ČSSD předkládat výlučně jako společné a vládní. „Pokud to ČSSD udělá, je to porušení smlouvy, a musíme zvážit, jestli v takové koalici chceme pokračovat. Bylo by dobré, aby si kolegové smlouvu přečetli, než něco podniknou,“ řekl LN premiér Andrej Babiš (ANO).

O parametrech již dříve hovořil šéf ČSSD Jan Hamáček – má jít o odvod z aktiv, přičemž podle jejich velikosti by rostla sazba, od 0,05 procenta po 0,3 procenta, což by mělo ročně udělat 14 miliard ve prospěch státní kasy.

Programové prohlášení vlády uvádí, že kabinet nebude daňovou zátěž zvedat. Premiér na tom trvá, včetně odmítání debaty o zvláštní sazbě pro banky. Hnutí je přesvědčené, že finanční domy by reagovaly přiškrcením úvěrů, pročež banky zaangažovalo ve vznikajícím národním rozvojovém fondu, odkud se mají hradit veřejné investice. Podle ČSSD je to vůči bankám zbytečná ohleduplnost a konkurenční prostředí na trhu by je přimělo, aby na klienty zátěž nepřehazovaly.