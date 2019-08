Stravenkový paušál zabere, věří Schillerová. Na bonusové peníze by mohl dosáhnout i milion zaměstnanců

PRAHA Ministerstvo financí chce umožnit, aby zaměstnanci místo stravenek mohli dostávat peníze přímo na účet. Podle šéfky resortu Aleny Schillerové (za ANO) by chystaná úprava mohla nově „nakrmit“ až milion lidí, kterým nyní zaměstnavatelé neposkytují příspěvek na závodní stravování ani stravenky. Uvádí to v rozhovoru pro LN.

Systém „peníze místo stravenek“, tedy stravenkový paušál, jak tomu ministerstvo říká, má být od roku 2021 pro firmy dobrovolnou alternativou k hojně využívaným papírovým kuponům, jejich elektronické verzi nebo příspěvku na závodní stravování.

Firmy by mohly částku, kterou dnes platí stravenkovým firmám z hodnoty poukázky, dávat za stejného daňového zvýhodnění k výplatě přímo zaměstnancům. Kromě papírování by jim tím odpadla i úhrada dvouprocentní provize pro dodavatele kupónů. Ministryně věří, že změna by mohla přilákat možná až všechny zaměstnavatele, kteří dosud neposkytují žádný obědový benefit.

„Domnívám se, že se to významným způsobem k tomu milionu přiblíží. Ale může se stát, že bude i nemalá část firem, které ze stravenek přejdou na naši formu paušálu. Takže výsledná skupina může třeba být i větší než milion,“ uvedla v rozhovoru pro LN.

Zároveň připustila, že jde o pouhý odhad, protože ministerstvo zatím nemá žádný průzkum zájmu mezi zaměstnavateli.

Dnešní daňové osvobození stravování ubírá státní kase přibližně 3 miliardy korun ročně, novinka by podle Schillerové snížila příjmy státu maximálně o další 2 miliardy. Chystaná změna vyvolává mnoho souhlasných i nesouhlasných reakcí, podle kritiků bude navíc dražší, než ministerstvo předpokládá.