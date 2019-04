Jak zvýšit penze ženám? Děti by jim mohly posílat ‚poděkování‘ z vlastních daní

PRAHA Hlavní úkol nynější důchodové komise zněl: přijít na způsob, jak smazat rozdíl mezi penzemi mužů a ­žen, neboť u matek jsou o pětinu nižší právě proto, že se věnovaly dětem. Hned na startu se vynořila zásadní překážka. Není možné přilepšit někomu podle pohlaví, to by bylo neústavní. Jedna cesta s politickou podporou ale existuje – dovolit dcerám a synům, aby matkám poslali „poděkování“ ze svých daní.

Jde o takzvané asignace, kdy se část odvodu určeného státní pokladně oddělí a nasměruje na konkrétní účel. V tomto případě by zákon umožnil, aby se člověk rozhodl, že určité procento z jeho daně z příjmu poplyne rovnou k­ penzi matky, případně otce. Teoreticky by šla „odloupnout“ i ­část sociálního odvodu, ale taková varianta má menší podporu, protože by vyváděla peníze z průběžného pilíře, odkud se penze financují. Asignace z daně z příjmu by na první důchodový pilíř nesahala, snížila by ovšem daňové inkaso státu.



„Pokud chceme vytvořit legislativní nástroj, který by pomohl příjmy současných seniorek přiblížit těm mužským, daňové asignace ve prospěch rodičů jsou možná jediné ústavně konformní a administrativně proveditelné řešení,“ sdělil LN poslanec Roman Sklenák, který v důchodové komisi zastupuje sociální demokraty.

Podpora ČSSD, ANO i ODS

Instrument má podporu u tří sněmovních partají, respektive jejich zástupců v komisi. Vedle ČSSD jsou pro něj i reprezentanti ANO a ODS, tedy klubů, které dohromady čítají 116 hlasů.



„Asignace by posílila mezigenerační solidaritu. Podpořím, aby se o tomto bodu opět hlasovalo,“ řekla LN poslankyně hnutí ANO v komisi Radka Maxová. Skupina na spravedlivé penze se asignacemi zabývala koncem března a ­tehdy neprošly. Podle informací LN, potvrzených několika členy komise, to bylo kvůli zmatku při hlasování. Proto se o nich bude jednat znovu tento pátek.

„Chceme schválit, aby experti ministerstva práce zpracovali pro komisi analýzu asignací – dopady na státní rozpočet, fungování,“ potvrdil Jan Bauer, poslanec ODS.