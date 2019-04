ZVĚŘINA: Čekáme na havárku. Důchody plánovaně směřují ke kolapsu

To, co se stalo s druhým pilířem, byla obrovská chyba, ten se rušit neměl. Je to stigma české společnosti a dnes nejde udělat důchodovou reformu a zavést druhý pilíř z toho titulu, že občané tomu nevěří. Kdo z politických aktérů k tomuto závěru dospěl? Někdo z pravicové opozice? Nikoli, tuto větu vyřkla Danuše Nerudová, předsedkyně „Komise pro spravedlivé důchody“, jmenovaná sociálně demokratickou ministryní práce Janou Maláčovou.

Paní Nerudová pojmenovala pravdivě i řadu dalších vad našeho důchodového systému. Třeba nespravedlivé poměry mezi zaměstnanci, kteří i při nejnižších platech odvedou do systému víc, než nakonec dostanou. U podnikatelů (OSVČ) to neplatí, ti si při minimálním odvodu a z něj vyplývajícím minimálním důchodu vyberou ze systému víc, než do něj v průběhu let poslali. Z toho, co předsedkyně „spravedlivých důchodů“ říká, je možné též vyrozumět, že nás nevyhnutelně čeká prodlužování věku odchodu do důchodu.



Proč o tom psát, když jsou to známá a doložitelná fakta? Protože to není tak dávno (v roce 2015), kdy ministryně Michaela Marksová pod patronací pánů Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše druhý pilíř likvidovala a toutéž vládou byl slavnostně věk odchodu do penze zastropován. Dnes už tuší i ti naivnější z nás, že v roce 2020 bude potichu „odstropováno“.

Danuše Nerudová si uvědomuje nejen stav, v jakém důchody jsou, ale i omezenost svých možností. Může udělat jen to, co jí politici dovolí – přidá tedy těm, kteří v průběhu let pečovali o děti či nemocné. Je to možná o fous spravedlivější, ale systém to nevytrhne. Na druhé straně je sympatické, že od předsedkyně komise neslyšíme obvyklé potěmkinovské zkazky o důchodových reformách a světlých zítřcích. Reforma nebude, schází nám politická vůle, peníze docházejí a žádný přísun uprchlíků sociálnímu systému nepomůže. Opakuji: To neříká žádný libertariánský jestřáb, ale funkcionářka jmenovaná ministryní Maláčovou z ČSSD. Jak se mají zařídit ti, kteří do systému platí a které nic pěkného nečeká? Buď vystoupit a stát se OSVČ, nebo volit radikálně jinak.