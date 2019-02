Zaplať malou daň, stát tě zbaví berňáku. Úleva od byrokracie by mohla oslovit statisíce mikropodnikatelů

Praha Vypadá to na nadějný plán, jak ulevit nejmenším podnikatelům, kteří odvádějí státu malou daň z příjmu nebo žádnou neplatí. V minulých dnech prezentované úvahy hnutí ANO a Asociace malých a středních podnikatelů o úlevě od daňové byrokracie výměnou za alespoň minimální platbu daně mají šanci uspět. U politiků i samotných živnostníků.

Jde o to, že by od nich stát inkasoval měsíčně jediný paušální odvod – za zdravotní i sociální pojištění – plus alespoň malou daň z příjmu. Předpokládá se 500 korun. Celkem by šlo zhruba o 5,5 tisíce. Erár by pak nevyžadoval daňové přiznání, nezkoumal výši příjmů, podnikatel by ušetřil za daňového poradce a účetní.

„Šel bych do toho,“ bez váhání reaguje truhlář Miroslav Kůs z Kašperských Hor a zřejmě i řada dalších drobných podnikatelů na možnost vyměnit současnou daňovou byrokracii za jednotnou měsíční platbu.

Opatření by se vztahovalo na podnikatele s ročním příjmem do milionu korun.

Ministerstvo financí připomíná, že by se živnostník v praxi vyhnul riziku daňové kontroly. Ta by se prý týkala pouze těch poplatníků, kteří vědomě nesplní podmínky pro uplatnění paušální daně.

„Návrh včetně konkrétních parametrů je v současné době zpracováván, přičemž jednotlivé varianty budou předmětem diskusí s připomínkovými místy i na politické úrovni,“ říká Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva.

Úvahy vycházejí z principu „zaplať státu odvody a aspoň nějakou minimální daň z příjmů a stát ti za to uleví na administrativě“. Taková možnost by se týkala v Česku 422 tisíc osob, mikropodnikatelů, kteří nejsou plátci DPH, a tedy mají roční příjem do jednoho milionu korun. Záleželo by jen na nich, zda by se rozhodli fungovat dál jako dosud, nebo využili novou příležitost.