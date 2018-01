Ze starostů malých obcí budou vyplňovači dotazníků

VRÁTO (Jihočeský kraj) Nový rok 2018 bude nejen ve znamení prezidentských a komunálních voleb, ale hlavně navážeme na rozdělanou práci z roku 2017, takže nás opět čekají nekonečné opravy místních komunikací, výstavba nových chodníků a protipovodňová opatření na našich dvou potocích.

Také bychom byli rádi, kdyby po letech vyšel bezúplatný převod pozemků, o který jsme několikrát žádali Státní pozemkový úřad, a kvůli kterému se musel dvakrát měnit územní plán obce Vráto. Jakmile se toto podaří, zaměříme se na revitalizaci dotčené lokality. Do budoucna by zde vyrostl parčík s dětským hřištěm, a tak by došlo k dalšímu oživení momentálně zpustlého kouta naší obce. Samozřejmě bychom se v rámci tohoto projektu chtěli poohlédnout po nějaké přívětivé dotaci. Činnosti jakými jsou například úklid obce, údržba zeleně a obecních nemovitostí patří už k jakémusi každoročnímu rituálu.

Opět bychom chtěli i v novém roce navázat na tradiční akce a to červnové Vrátecké slavnosti spojené s Dětským dnem a oslavy zahájení Adventu spjaté s rozsvícením vánočního stromečku a nově na letošní prosincové vítání nových občánků naší obce. To je jen krátký výčet těch nejdůležitějších příjemných událostí.

A následují bohužel už ty méně příjemné, jako je například obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli GDPR (nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru). V současné době probíhá analýza všech možných i nemožných obecních dat, které jsou do tohoto nařízení zahrnuta, tak aby bylo v květnu vše hotovo a připraveno. Samozřejmě téměř veškerá administrace s tímto spojená není zadarmo, a tak nejen nás, ale i ostatní obce čekají nemalé výdaje z obecní kasy na různé IT služby apod. O nově vzniklé funkci pověřence se snad ani raději nebudu rozepisovat. Společně s novelou zákona o střetu zájmů pak toto vše udělá z většiny starostů a starostek na malých obcích „vyplňovače“ nejrůznějších dotazníků a hlášení.

Já osobně se obávám, jak dlouho tyto nově vzniklé povinnosti budou všichni normální pracovití lidé ochotni zvládat, a že jejich plnění neubere nic z jejich elánu a chuti pracovat pro obec. Jen pro příklad já v případě svojí další kandidatury do nového zastupitelstva obce bych hlášení o střetu zájmů podával čtyřikrát. Čtyřikrát bych musel uvést, že jsem jako neuvolněný starosta obce o 400 obyvatelích nekoupil žádnou televizní ani rozhlasovou stanici, žádné korunové dluhopisy, že stále jezdím stejným automobilem, na který jsem si před lety půjčil, že společně s manželkou máme něco málo našetřeno na důchod, atd. Takže ať žije transparentnost! Avšak pozor. Například zveřejnění jména zloděje na úřední desce obce, který každoročně před vánočními svátky krade ze dveří domů adventní věnce, z oken vánoční truhlíky a jinou výzdobu kolem domů, by způsobilo okamžité udělení obrovské pokuty. Zas až tak transparentní být holt nemůžeme…

Bohužel přiznávám se, že tyto a podobné záležitosti nejenom mě, ale i ostatním kolegům, berou tu správnou energii, která je zapotřebí k tomu, abychom se s nadšením starali o naše obce, které jsou základem té naší krásné České republiky a život v nich posunuli opět někam dál.

Osobně bych si v roce 2018 přál hlavně co nejméně úřední byrokracie, co nejednoduší a nejsrozumitelnější žádosti o dotace a hlavně zapálené a nadšené občany, kteří budou mít chuť v podzimních komunálních volbách kandidovat do zastupitelstva naší obce, tak abychom mohli v následujících čtyřech letech opět fungovat jako správný tým.