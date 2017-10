Nový seriál tvůrců Hry o trůny ‚Konfederace‘ dělí Ameriku. Zobrazí legální moderní otroctví

WASHINGTON/PRAHA Ještě nevznikl ani scénář, a už na sebe nový projekt tvůrců Hry o trůny Davida Benioffa a D.B. Weisse stáhl pozornost, o které si řada letošních premiér může nechat jen zdát. Seriál Konfederace se totiž pustí do tématu, které v současnosti opět hýbe Amerikou: totiž války Severu proti Jihu.

V alternativní realitě tvůrci představí, jak by vypadaly Spojené státy, kdyby v občanské válce vyhrál Jih, probíhala třetí světová válka a ve 21. století stále existovalo legální otrokářství.

Reakce ovšem nebyly jen pozitivní - naopak. Řada uživatelů sociálních sítí se začala bouřit krátce poté, co byly ještě o prázdninách oznámeny plány na velkolepé drama, které má být dalším velkým hitem HBO. Lidé volali po bojkotu stanice, ve statisícových číslech se na Twitteru organizovali pod hashtagem #NoConfederate (Ne Konfederace), a hromadně rušili své HBO GO účty.

Po dobu několika měsíců se tak spekulovalo, že se koncept pod tlakem veřejnosti rozpadne: v úterý se však potvrdilo, že HBO pevně stojí za Benioffem a Weissem, tvůrci jednoho z největších úspěchů v historii celé televizní stanice.

Podle obchodního ředitele HBO Richarda Pleplera stanice udělala velkou chybu, diváky však zároveň požádal o trpělivost - prý si s citlivým námětem poradí dobře. „Máme dlouhou tradici s dokumenty, s filmy, skrz které jsme se snažili rozšířit schopnost lidí vidět jiné lidi hlubším způsobem,“ řekl Plepler. „Kreativní producenti vždycky věděli, že to tak to u nás máme, a proto za námi s podobnými nápady chodí.“

Konfederace je stále velké téma

Jižanské vazby na konfederační historii jsou debatovaným tématem již několik let, zejména kvůli tlaku odstraňovat památky, které jsou na ni napojeny - například kontroverzní konfederační vlajku či sochy slavných generálů, kteří vedli jižanská vojska.

Velkým trnem v oku jsou symboly Konfederace zejména od června 2015, kdy Dylan Roof, jedenadvacetiletý zastánce takzvané „bělošské nadřazenosti“, zastřelil devět lidí v afroamerickém kostele v Charlestonu. Po Roofově teroristickém činu byly zveřejněny fotografie, na kterých má kolem ramen vlajku Konfederace - a následně ji Jižní Karolína, v níž vraždil, zakázala věšet na veřejných místech ve svém kapitolu.

To odstartovalo novou vlnu snah symboly Konfederace odstranit z veřejných prostranství napříč celými Spojenými státy. Protistrana naopak dlouhodobě tvrdí, že jde o mazání historie a dehonestaci kulturních tradic původně jižanských státu. Podle historiků nalze historii a její osobnosti hodnotit z pohledu dnešních názorů a ideologií.

Do popředí národní debaty se pak památníky Konfederace následně opět dostaly v srpnu, kdy došlo k shromáždění Unite the Right (Spojte pravici) ve virginijském Charlottesvillu, které se stavilo za zachování sochy konfederačního generála Roberta E. Leeho. Na něm se sešli krajně pravicové skupiny, včetně členů Ku Klux Klanu a neo-nacistů, kteří s pochodněmi křičeli hesla typu „Židé nás nenahradí“. Jeden z protestujících následně autem najel do davu lidí, kteří se proti shromáždění stavěli, a zabil jednu ženu.

Alternativní historie je populární námět

I přesto, že rasové napětí ve Spojených státech v posledních letech opět stoupá, nelze opomenout to, že námět války Jih proti Severu a alternativních realit, není nic nového.

Nejčastějším námětem v podobných dílech je vítězství nacistického Německa v druhé světové válce - například v románu P.K. Dicka Muž z vysokého zámku - a druhým nejčastějším námětem je v USA právě Jih proti Severu a nejrůznější cesty, kterými by se historie vydala, kdyby konflikt skončil jinak.

Kritici seriálu Konfederace však tvrdí, že tentokrát jde o přešlap. Komentátoři se opírají o argumenty, že rasismus USA stále sužuje natolik, že je fiktivní tanec s historií v současné době spíše naškodu a může minimalizovat problémy reálných afroameričanů a škodit veřejnému diskurzu.