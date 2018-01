O vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání bude sněmovna jednat v pátek

PRAHA Lidovci, ČSSD a Piráti neuspěli s návrhem zařadit jako první bod středeční schůze sněmovny policejní žádost o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. O jejich vydání se nakonec bude jednat v pátek.

Policie žádá o vydání obou politiků ANO, protože je podezřívá z podvodu v záležitosti padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Babiš i Faltýnek to odmítají, kauzu považují za účelovou.

Sněmovna o tom rozhodla na návrh ANO v rámci změn programu schůze. Na středu si sněmovna naplánovala diskusi o reformě evropského azylového systému. S iniciativou zařadit tento bod přišlo hnutí SPD Tomia Okamury. Podle Okamury návrh reformy vede k omezení suverenity členských států EU.

O tom, v jaký den by sněmovna měla jednat o Babišově a Faltýnkově vydání, se v dolní komoře rozproudila diskuse. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek podotkl, že vzhledem k očekávanému čtvrtečnímu jednání zástupců ANO a SPD o vládě by mohli představitelé Okamurova hnutí čelit podezření, že budou celý den licitovat o tom, aby sněmovna Babiše a Faltýnka nevydala.

„Není nač čekat“

Faltýnek označil takové domněnky za bláboly a nesmysly. Uvedl, že Babiš i on chtějí být vydáni, budou pro to aktivně hlasovat a ve sněmovně není kromě ANO klub, který by byl proti. Podle předsedy poslanců SPD Radima Fialy vnesl Kalousek do příběhu jen detektivní zápletku.

„Jsme přesvědčeni, že je důležité, aby tento bod byl rozhodnut ještě předtím, než se rozeběhne druhé kolo jednání o případném sestavení vlády,“ řekl ještě před jednáním poslanců předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek o vydání Babiše a Faltýnka. Podle něj není důvod rozhodnutí odkládat. „Mandátový a imunitní výbor dal své usnesení. Pojďme rozhodnout, není co odkládat, ať může policie konat,“ doplnil.



Bartošek uvedl, že po konzultacích s ostatními předsedy poslaneckých klubů očekává podporu návrhu od Pirátů, ODS, TOP 09 a STAN. Záměr zařadit návrhy na vydání Babiše a Faltýnka na začátek středečního jednání vyjádřila v úterý i ČSSD.

„Žádost o vydání tady máme tři měsíce a je potřeba rozhodnout co nejrychleji a nedělat kolem toho nějaké tanečky,“ řekl Chvojka. Nevidí žádný důvod hlasování odkládat, jak navrhují například poslanci ANO nebo SPD. Pro to, aby se o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo hlasovalo ve středu, byli i Piráti, ODS, STAN a TOP 09.



Naopak ANO navrhovalo projednání bodu až příští týden, SPD mluvila o pátku. Komunisté vyjádřili přesvědčení, že není třeba s rozhodnutím spěchat. ANO, SPD a KSČM mají ve sněmovně většinu hlasů.

Zvolení Ondráčka by bylo poplivání památky Jana Palacha

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek také vyjádřil přesvědčení, že se ve středu ve sněmovně podaří zabránit zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).



„Zvolení pana Ondráčka by bylo poplivání památky Jana Palacha,“ řekl. Ondráček čelí kritice, protože se v roce 1989 podílel jako příslušník předlistopadové policie na násilném potlačení protirežimních demonstrací během takzvaného Palachova týdne.

ČSSD také odmítá nominaci Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. „Někdo, kdo se v roce 1989 v rámci Palachova týdne podílel na zákrocích proti demonstrantům, by neměl stát v čele komise pro kontrolu GIBS,“ řekl Chvojka. Podle něj jsou možnosti jak situaci řešit: Buď KSČM navrhne jiného kandidáta, nebo se o pozici bude ucházet jiná sněmovní frakce.