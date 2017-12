Odstřely na Zlínsku kvůli africkému moru skončily. Zastřeleno bylo 137 divočáků

ZLÍN Policie ukončila v noci na čtvrtek letošní odstřel divočáků v oblasti zasažené africkým morem prasat na Zlínsku. Do odstřelu se policisté zapojili v polovině října, do konce minulého týdne ulovili v ohnisku nákazy 137 divokých prasat. Zda bude policie s lovem pomáhat i v příštím roce, se rozhodne po lednovém jednání zástupců ministerstva zemědělství, policie a veterinářů. Ve čtvrtek to řekl ředitel zlínské krajské veterinární správy František Mahdalík.

Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán prozatím odmítl informace o ukončení zásahu na Zlínsku komentovat.



Podle Mahdalíka se však myslivcům a policistům podařilo stav černé zvěře ve vysoce rizikové oblasti lemované pachovými a elektrickými ohradníky zredukovat na minimum. „Podle posledních vyhodnocení by se mělo v oblasti vyskytovat do 20 divokých prasat. Už to není takový stav, jako ze začátku, kdy tam byly stovky kusů černé zvěře,“ uvedl Mahdalík.

Myslivci podle něj budou nadále v odstřelu divočáků pokračovat v celém kraji. „Standardně probíhá i vyhledávání uhynulých kusů, jejich vyšetření a likvidace. Děláme vše pro to, aby se nákaza nerozšířila dále. Musíme ale vycházet z reality. Je to volně žijící zvěř a případnou migraci nelze stoprocentně zastavit,“ uvedl Mahdalík.

Nasazení policie do boje s africkým morem prasat schválila vláda v září. Odstřelovači divočáky lovili v 18 honitbách. Do terénu vyráželi především v noci, k lovu využívali pušky doplněné tlumiči, zařízením pro noční vidění a termovizí.

Africký mor prasat není nebezpečný pro člověka, kromě divočáků však zabíjí i domácí prasata. První případ choroby v Česku potvrdili veterináři u dvou divokých uhynulých zvířat nalezených v červnu na okraji Zlína. Od té doby byla laboratorními testy choroba potvrzena u zhruba 190 uhynulých, ulovených či odchycených zvířat.