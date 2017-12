Spokojení občané jsou dárkem pro každého starostu

OKŘÍŠKY (Kraj Vysočina) Adventní čas by se měl nést v duchu klidu a pohody, jenže dnešní doba je jiná. Ve firmách i na úřadech je s blížícím se koncem roku největší blázinec, stresy si potom přinášíme i domů. Děsíme se, že ještě nemáme dárky, ženy navíc jestli stihnou napéct a uklidit, muži zase, kde sehnat pěkný vánoční stromek…

Proto se snažíme jako samospráva připravit na každý týden nějakou akci, kde se lidé sejdou, pobaví a odreagují a připomenou si, že je doba adventní. Je to hlavně starost komise společenského života, která má organizaci na starosti, ale aktivně se zapojují i někteří zastupitelé nebo místní spolky. Za to všem patří velké poděkování, protože díky nim se před Vánocemi v Okříškách stále něco děje.

Každoročně zahajujeme Adventním jarmarkem, který byl ale letos o týden dříve. Důvod je jednoduchý. Na první adventní neděli je mnoho trhů ve všech městech okolo, a tak by k nám asi moc prodejců nepřijelo. Takhle bylo zámecké nádvoří plné stánků i spokojených lidí. Zastupitelé rozdávali rybí a hrachovou polévku, pokřtili jsme kalendář Okříšek na rok 2018, v zámku byla výstava dřevěných soch, na zahřátí připravili sokolové punč. Večer jsme potom společně rozsvítili vánoční strom, který je letos opravdu krásný, chválu slyšíme i od lidí z okolí, když k nám zavítají.

A potom už se rozjel seriál dalších akcí – vánoční jarmark v základní škole, tvoření adventních věnců v knihovně, Mikulášské setkání, setkání seniorů, premiéra divadelní pohádky, vánoční dílničky ve škole, adventní koncert v kostele, zpívání koled pod vánočním stromem, Štěpánská zábava a vše vyvrcholí novoročním výstupem na kopec Strážka a potom společným novoročním přípitkem s velkým ohňostrojem.

Jednu akci bych přece jen vyzdvihl, protože se letos konala v novém provedení. Setkání Mikulášů u nás vždy probíhalo 5. prosince pod vánočním stromem. Bylo to pěkné, účast hojná, ale každý už se díval na hodinky, aby děti stihly ještě nadílku doma, a tak se lidé brzy rozešli. Proto jsme tentokrát vše naplánovali už na neděli 3. prosince a v přízemí zámku připravili nefalšované peklo. Nejprve byla pekelná škola s čerticemi, z ní přišli návštěvníci do hlavního sálu, kde seděl sám vládce pekel Lucifer, další čerti vážili hříšníky a ty nejhorší házeli do kotle. To bylo křiku, jako když si na váhu v pohádce stoupla Dorota Máchalová! I nějaká dětská slzička ukápla, ale ve vedlejší místnosti se zase tváře rozzářily úsměvem. Zde totiž čekali andělé s Mikulášem a každé dítko dostalo balíček sladkostí. Rozdali jsme jich na 160, celkem se přišlo na zámecké peklo podívat okolo šesti stovek spokojených návštěvníků.

Budu rád, když naši občané budou stejně spokojení a usměvaví i o Vánocích a hlavně po celý příští rok. Protože spokojení občané, to je pro každého starostu ten nejkrásnější dárek!