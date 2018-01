Omrzají řasy a večeře je mražená. V sibiřském Ojmjakonu naměřili -67°C

OJMJAKON/PRAHA Neustálé nebezpečí omrzlin, zamrzající řasy, ryby na trzích, které stojí jako bagety na polici, neustále běžící motory automobilů, i když je nikdo nepoužívá. Tak vypadá Ojmjakon, nejchladnější obývané místo na světě.

Vesnice se nachází v jakutském regionu na severovýchodě Ruska. Trvale zde bydlí na pět set obyvatel. Teploty zde pravidelně klesají k hodnotám kolem -50°C. Začátkem tohoto týdne se zde teploty propadly k rekordním hranicím.



Na konci minulého týdne oficiální měření teploty ve vesnici vykazovalo hodnotu -60 stupňů Celsia. V neděli se však ve vesnici rozbil nový digitální teploměr a zastavil se na mínus 62 stupních. Podle deníku Siberian Times však místní naměřili až -67°C. Teplotní rekord v Ojmjakonu pochází z roku 2013, kdy teplota klesla na -72°C.

Na trzích se prodávají ryby, které zmrzlé stojí v zásobnících jako francouzské bagety. Lidé však berou život s nadhledem a pokorou.



„Lidé jsou úžasní, nezkažení západním vlivem. Když se po opravě ptáte, co to stojí, tak se opravář podívá, usměje, a řekne: „Ničevo! Vy naši bratři Slované!“ To je dechberoucí, upřímné,“ uvedl Peter Kvíčala, jeden z cestovatelů, který publikuje zážitky z cest na serveru Lidovky.cz. V Ojmjakonu byl v létě loňského roku.

„Byli jsme první slovenská expedice, která tuto trasu jela auty, což nám potvrdil náčelník v Juktali, jakož i starosta vesnice Ojmjakon, u kterého jsme byli ohlášení, předali pozdravy ze Slovenska a převzali si certifikáty o návštěvě,“ napsal Kvíčala.

Zima je však daleko dramatičtější. Noc trvá téměř 21 hodin a slunce vychází jen málokdy. V regionu byly uzavřeny školy, které jinak fungují i za čtyřicetistupňových mrazů.

Nízké teploty si zde už vyžádaly oběti na životech. Dva muži ve věku 23 a 29 let umrzli, když se jim v oblasti bez mobilního signálu porouchal automobil a oni se rozhodli zbytek cesty dojít pěšky.