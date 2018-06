Opozice k výsledkům referenda: vláda nebude partnerem, ale soupeřem, myslí si Fiala

PRAHA Výsledek vnitrostranického referenda ČSSD, které vyslovilo souhlas se vstupem strany do vlády s ANO za podpory KSČM, není podle opozičních stran překvapením. Sociální demokracie podle nich umožní vznik první polistopadové vlády s podporu komunistů. Vyplývá to z vyjádření stran pro ČTK.

„Vedení ČSSD udělalo vše pro to, aby přesvědčilo členskou základnu, aby pod patronátem Miloše Zemana vznikla polokomunistická vláda ANO, ČSSD a KSČM,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. Podle něj ČSSD již před několika týdny vzdala boj za vznik vlády bez komunistů. Vláda ANO, ČSSD, KSČM a prezidenta nebude podle Fialy pro ODS partnerem, ale soupeřem, a ODS udělá vše pro to, aby dopady jejího vládnutí byly co nejmenší.



ČSSD se podle zástupců KDU-ČSL rozhodla v rozporu se svými vlastními usneseními. „Bohumínské usnesení odmítlo spolupráci s KSČM jako nepřípustnou. Těsný výsledek referenda ukazuje, že pro mnoho členů sociální demokracie není tento závazek přežitek. Totéž platí o účasti trestně stíhané osoby ve vládě. V únoru tohoto roku sjezd ČSSD přijal usnesení, že sociální demokraté nevstoupí s trestně stíhanou osobou do vlády,“ uvedla KDU v v pátečním prohlášení.



Sociální demokracie se podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila rozhodla zopakovat si svazek s hnutím ANO, tentokrát v roli juniorního partnera. „K tomu komunisté s Okamurou, kdykoli bude potřeba. Čeká nás tak vláda represí, byrokracie a rozhazování peněz namísto investic,“ uvedl na twitteru.

Ve stranickém referendu ČSSD bylo pro menšinovou koaliční spolupráci 58,53 procenta hlasujících, 40,20 procenta bylo proti. Do hlasování se zapojilo 11.404 lidí, což jsou necelé dvě třetiny členů.

Sociální demokracie by měla podle dohody s ANO obsadit ve vládě pět ministerských křesel. Držet by měla ministerstvo vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl v neděli představit prezidentovi Miloši Zemanovi jména všech navrhovaných ministrů.