Nejlepší základní školy nehledejte v Praze. Kde se toho v Česku naučí děti nejvíce?

Odpovědi na tyto otázky nyní nabízí rozsáhlá studie společnosti PAQ Research, která sledovala situaci ohledně vzdělávání ve 206 českých a moravských obcích s rozšířenou působností (ORP).

Fakt, že ve studii nejsou konkrétně zmíněny jednotlivé obce či základní školy, je záměr. „Místní samosprávy obvykle mají dobrý přehled o tom, jak si která obec či škola vede. Pokud bychom ale zmiňovali konkrétní školy, mohlo by to posílit třeba žebříčkování škol nebo zápisovou turistiku, kdy si rodiny účelově mění trvalé bydliště do spádové oblasti prestižní školy,“ vysvětluje ekonom Václav Korbel, který se na projektu PAQ Research podílel, a dodává: „Naším cílem je posílení kvality vzdělávání ve všech školách na sledovaných územích. Proto i data lokálním aktérům prezentujeme a snažíme se s nimi hledat priority a cíle, kterým se vyplatí věnovat, a investovat do nich.“

Regiony s nejlepším vzděláváním

Kde se tedy nacházejí ty nejlépe či nejhůře hodnocené školy? Z analytických dat lze vyčíst, že některým městům se v oblasti vzdělávání daří mnohem lépe, než by nasvědčovala sociální situace žáků. V této souvislosti „vyčnívají“ zejména ORP Krnov, Bruntál, Kravaře, Hlučín, Uherský Brod, Poděbrady, Litvínov a Kadaň. „Čtyři regiony z této skupiny – tedy Krnov, Litvínov, Bruntál a v menší míře Kadaň – mají výrazné sociální problémy, ale jejich školám se daří jim dobře čelit,“ popisuje Korbel.