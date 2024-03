Legionář v obrněném vlaku. Z učitele to Bedřich Ruml dotáhl až na generála

Narodil se 30. září 1888 v Lipovci v tehdejším okrese Čáslav (dnes okres Chrudim). Po absolvování učitelského ústavu se stal kantorem, o několik let později však vypukla první světová válka, do které narukoval jako četař c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 12. S ním byl nasazen na východní frontě, kde byl již v září 1914 v Ravě Ruské zajat ruskou armádou.

K protirakouskému odboji se přihlásil v září 1916, kdy si ze zajateckého tábora v Ryžovce podal přihlášku do vojska československých legií. Byla však vyslyšena až na začátku července 1917, kdy byl zařazen do III. čs. záložního praporu, z nějž během léta vznikl 7. čs. střelecký pluk „Tatranský“.