Ve střetu s Němci v obou válkách. Vladimír Kajdoš pomáhal bránit kyjevský most i budovat protinacistický odboj

Když začala první světová válka, musel skončit se studiem a narukovat k c. k. zeměbraneckému pluku č. 25. Zakrátko byl v hodnosti praporčíka vyslán na východní frontu, kde byl v září 1915 zajat.

Do vojsk čs. legií se přihlásil již v květnu 1916 v zajateckém táboře v Carycinu (dnešním Volgogradě). Protože se však nedočkal rychlého povolání, rozhodl se v červenci téhož roku vstoupit do srbské armády, která v tu dobu v Oděse formovala dobrovolnickou divizi. S ní se jako podporučík a velitel čety zapojil do krvavých bojů v oblasti rumunské Dobrudže.