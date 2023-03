Akademie začne být relevantní za deset let, říká režisér oceněného filmu Banger

Lidovky.cz: Jak jste spokojený se dvěma Lvy pro Banger.?

Jsme za ně mega rád. Nemůžeme mít všechno.

Lidovky.cz: Jedna cena patří střihačům Šimonu Hájkovi a Jakubu Jelínkovi, kteří pracovali se záběry z iPhonů. Kdy jste se rozhodli, že film natočíte na mobily?

V hospodě. Banger. byl v té době ještě plánovaný jako seriál pro Českou televizi, s producentem Kubou Jírou jsme seděli u Jelínků a nějak nám přišlo, že to je dobrý nápad.

Lidovky.cz: Druhého Lva s nadšením převzal Marsell Bendig za vedlejší roli. Kde jste ho objevil?

Na castingu, který trval půl roku. Stejně jako Adama Mišíka, který je šikovný, jen hrozně podceňovaný.

Lidovky.cz: Jak moc jsou pro vás filmové ceny důležité?

Asi moc ne. Teď jsem třeba dostal skvělý džob na základě Bangeru jako takového, ještě předtím, než dostal nějakou cenu.

Lidovky.cz: Představuje pro vás cena alespoň psychickou vzpruhu?

Nevím. Mám to podobně jako Woody Allen v Annie Hallové – nechci patřit do klubu, který mě chce za člena.

Lidovky.cz: Je pro vás důležité, co Česká filmová a televizní akademie svým výběrem říká o domácím filmu?

Ne. Myslím, že akademie začne být relevantní tak za deset let, až se generačně obmění.

Lidovky.cz: Česká filmová kritika, kde Banger. ze čtyř nominací proměnil tu za režii, je relevantní už dnes?

O dost víc, protože oproti akademikům většina kritiků vidí většinu filmů.

Lidovky.cz: O Bangeru se hodně tvrdí, že jde o generační portrét, i když příběh v jádru vypráví o člověku, který si pomalu začíná srovnávat hodnoty...

Nemůžete natočit film s tím, že chcete udělat generační portrét. To pak nikdy nevyjde. Já chtěl v první řadě udělat zábavný film. Tedy až na poslední scénu.

Lidovky.cz: Loňský rok byl v českém filmu hodně nabitý. Souhlasíte, že šlo o silný ročník?

Jo. Pro mě byly největší zážitky Oběť a Party Hárder. Otázka je, jestli to bude takto pokračovat. Doufám, že jo. Ale velký otazník je podpora České televize, bez ní teď můžou jen dojíždět už podpořené projekty a třeba za tři roky všechno půjde zase do háje. Pokud se nenajde nikdo jiný, kdo by filmy podpořil. Což zatím nevypadá.