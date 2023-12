Bílá voda i Gott v Las Vegas. Co čeká český kulturní svět v příštím roce?

Štěpán Kubišta, který již představil svůj projekt s pracovním názvem G.O.A.T., chce vytvořit multifunkční kulturní prostor otevřený spolupráci s mnoha partnery a s vlastní tvorbou zaměřenou na tvůrce a publikum nastupující generace. Kubišta bude kurátorem programu, ředitelem scény Jindřich Krippner. Proměna na Archu+ začne od ledna 2024, první autorská premiéra je plánovaná na září příštího roku.

Divadlo bude mít i novou vizuální identitu autorů Anežky Minaříkové a Marka Nedelky, grafickým motivem nového loga je symbol plus (+), který se do něj propisuje z názvu instituce. „Chceme vytvořit divadlo pro mladou veřejnost – takové, do kterého budou mladí lidé skutečně chodit, které by je zasáhlo, vtáhlo dovnitř a jejich zájem udrželo,“ přiblížil Kubišta své představy. Projekt multifunkční stagiony pražská radnice podpořila víceletým grantem na období 2024–2027.

Levínského komedie tentokrát pro Burešovou

Činohra Národního divadla bude realizovat svůj program již plně v intencích nových šéfů Lukáše Trpišovského a Martina Kukučky. Z jejich plánů je vidět důraz na nepravidelnou dramatiku, původní adaptace, ale i současné hry, prostor dostane i nejmladší režijní generace. Nejvíc pozornost poutá dramatizace Tučkové románu Bílá voda, kterou pořídil osvědčený autor Daniel Majling, režírovat ji bude Michal Vajdička, v hlavních rolích se představí Jana Pidrmannová, Veronika Lazorčáková, Kateřina Winterová a další.

Další titul určený pro celou rodinu Ještě chvilku pojednává o tom, co může způsobit návštěva Stavovského divadla. Hru napsala Mária Wojtyzsko a režíruje ji mladá režisérka Anna Klimešová. Na závěr sezony je připravená adaptace románu Klause Manna Mefisto, kterou pořídil Marián Amsler a sám ji i zrežíruje.

Divadlo v Dlouhé, které zvolna připravuje personální změny, na jaro připravilo známou hru moderní americké dramatiky, O’Neillovu Cestu dlouhého dne do noci, kterou uvede designovaný šéf Ivan Buraj. Obsazení je exkluzivní, v hlavních rolích se představí Barbora Lukešová a Jan Vondráček. René Levínský píše přímo pro režisérku Hanu Burešovou a dramaturga Štěpána Otčenáška komedii Don Juan a já v hlavní roli s Michalem Isteníkem.

Další z pražských scén Divadlo Na zábradlí uvede divadelní adaptaci knihy Pavla Klusáka Uvnitř banánu, která zachycuje mikropříběhy z nedávné hudební historie. Svět Klusákových podivínů stvoří režisér Jan Mikulášek. A pop hudbě se bude věnovat i poslední inscenace Petra Erbese a Borise Jedináka Bůh v Las Vegas, která bude rozebírat zájezd československých umělců v roce 1968, kdy půl roku vystupovali ve známém americkém středisku zábavního průmyslu. Městská divadla pražská uvedou na české jeviště poprvé román Aldouxe Huxleyho Krásný nový svět, režírovat bude slovinský tvůrce Jaši Koceli.

V nabídce Národního divadla Brno zaujme několik titulů; krutou grotesku Jana Antonína Pitínského Pokojíček, kterou před léty nastudoval na Zábradlí Petr Lébl, nyní zrežíruje autorova dcera na scéně Reduty, v plánu je i Shakespearův Hamlet v režii Martina Čičváka (Mahenovo divadlo), čímž i Národní divadlo Brno vpluje do současné vlny inscenování této tragédie. Na závěr sezony pak Thomas Zielinský opět v Redutě nastuduje světovou premiéru hry Jaroslava Rudiše Krvavý měsíc. Brněnská Husa na provázku chystá korespondenci slovenského hudebníka Deža Ursinyho a jeho sedmnáctiletého syna Jakuba, inscenaci Nie sme doma připravuje Hana Davidová podle scénáře Martiny Kinské. Další premiérou na Provázku pak bude Sága rodu Marxů o jednom jalovém filozofovi v režii Jana Mikuláška.

V rámci letošního ročníku festivalu Divadelní svět, který pořádá Národní divadlo Brno (20.–26. 5.), se bude konat světový kongres Mezinárodní asociace divadelních kritiků/Association Internationale des Critiques Theatre (AICT-IATC). Do Brna se tak sjede více než stovka divadelních kritiků a publicistů a teoretiků a divadelní teoretička Erika Fischer-Lichte obdrží cenu za celoživotní přínos v oboru teatrologie. Divadelní svět bude také v příštím roce koproducentem inscenací významných nezávislých souborů. Jedním z projektů je Filoktétes Ondřeje Novotného podle Sofokla, který vznikne v pražském Divadle X10.

Současná verze hry, jejíž režisérem je Ondřej Štefaňák, akcentuje motivy politické manipulace, která má za cíl získat převahu ve zbrojení v dlouholetém válečném konfliktu. Věnuje se i osudu jednotlivce v krajní situaci a rozporu zájmu společenství s vyššími morálními hodnotami.

Distopie Bytost

Divadlo X10, které se souvisle věnuje autorskému divadlu a aktuálním tématům, chystá ještě dramatizaci distopie Václava Kahudy Bytost, jejíž autorkou a režisérkou je Kamila Polívková. Divadlo bude také s úspěšnou inscenací Dušana D. Pařízka Moskoviáda hostovat v Německu – v Berliner Ensemble a posléze v Hamburku.

Brněnský festival Divadelní svět koprodukuje i další projekty, například spolupracuje s dalším pražským souborem Tygr v tísni. Společným projektem bude trilogie Oidipús komplet, na níž se podílí několik autorů a režisérů: Hana Lehečková, Marie Nováková, Zuzana Burianová, Ivo Kristián Kubák a Václav Kuneš.