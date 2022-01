Divadla opět decimuje covid. Odkládají se poněkolikáté i premiéry, chybí herci i technický personál

Například pražské Divadlo na Vinohradech zrušilo tento týden až do soboty všechna představení, a to hlavně z preventivních důvodů, chce tak předejít dalšímu rozšíření epidemie v souboru a v technice. V sobotu by se mělo hrát odpolední představení Shawova Pygmalionu, ale definitivní rozhodnutí zřejmě padne během týdne.

Již podruhé odložilo premiéru Pirandellovy hry Každý má svou pravdu Dejvické divadlo, tentokrát na duben. Divadlo se opět potýká s epidemií a musí rušit jednotlivá představení, podle dramaturgyně Sukové každou chvíli někdo hlásí pozitivní test. „Odmítli jsme zavřít úplně a chceme aby ti, kteří nejsou nakažení a nemuseli do karantény, mohli hrát. Ale je náročné dát program za takových podmínek dohromady.“

Suková říká, že i když jsou herci v pořádku, objeví se zase nákaza mezi technikou, minulý týden divadlo řešilo nemocné zvukaře, ale zatím se podařilo zkombinovat sestavu tak, že se nakonec přece jen mohlo hrát. V Dejvickém, kde se v pondělí nehrálo a v úterý také ne, doufají, že ve čtvrtek už by se mohla uvést inscenace Elegance molekuly, kde nejsou žádní ani nakažení ani v karanténě.

Stejně tak libeňské Divadlo pod Palmovkou muselo minulý týden odpískat několik představení a v tomto režimu pokračuje. A to si už zažilo větší vlnu nákazy po podzimní přehlídce Palm Off Fest a týden nehrálo. Podle ředitele Michala Langa je situace stále nepřehledná a těžko se dá předvídat. „Pořád čekáme na výsledky testů a podle toho se pak zařídíme. Pokud jde o techniku, tam lze onemocnění vyřešit záskokem, ale nesmí toho také být hodně.“ Divadlo pravidelně před každým představením všechny herce a zaměstnance testuje, a daří se tak nákazu odhalit včas.

Lang také vysvětluje, že v kancelářích a v produkci panuje únava, protože se musí neustále hledat nová řešení a lidi deprimuje, že musí oznamovat rušení představení, zvlášť když jde o ta dobře prodaná. „Tržby se tím pádem snižují a ve spojení s nárůstem cen za materiál a energie to znamená další finanční potíže. Nemůžeme úplně vybrat všechny rezervy, a tak jsme museli zrušit dvě premiéry na velkém jevišti,“ uzavírá.

¨Skoro všechna divadla jsou nyní v podobné situaci, což potvrzuje i umělecký šéf Městských divadel pražských Michal Dočekal. „Jsme repertoárové divadlo se třemi scénami a tím je řečeno vše. Když jeden člověk onemocní, je hned ohroženo víc inscenací. Něco se dá případně zaskočit, ale je to složité, sháněli jsme třeba záskok do muzikálu Lazarus na Slovensku, ale nevyšlo to, tak jsme museli představení odpískat. Tolik zrušených představení jako nyní jsem v životě nezažil,“ dodává. Dočekal také potvrzuje, že po všech zkušenostech už dramaturgie redukovala počet premiér pro sezonu 2022/23.

Také Východočeské divadlo Pardubice ohlásilo těsně před zahájením, že ruší letošní přehlídku divadelních komedií Grand festival smíchu. Důvodem je zhoršující se epidemická situace. První soutěžní představení mělo začít v úterý večer, výsledky se měly vyhlašovat příští pondělí. Divadlo se pokusí přehlídku přeložit na náhradní termín. Festival se měl znovu konat po loňské covidové přestávce. „Epidemická situace je natolik omezující, že bychom nemohli poskytnout všem souborům srovnatelné podmínky soutěže a zároveň bychom je i sebe vystavovali zvýšenému riziku onemocnění. Nechceme také přispívat k pandemické incidenci ve městě,“ uvedl ředitel divadla Petr Dohnal.

Se smutnou ironií lze konstatovat, že nakonec nebylo nutné vyhlašovat pro kulturní podniky lockdown, jelikož divadla a další živé produkce se zavírají samy, nic jiného jim v konfrontaci s další covidovou vlnou vlastně ani nezbývá.